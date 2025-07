Fortaleza paga por erros no início e volta a perder no Brasileirão

O Fortaleza visitou o Grêmio na noite desta terça-feira (29) e foi derrotado por 2 a 1. A partida aconteceu na Arena do Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube saiu perdendo por 2 a 0 e ensaiou uma reação com gol de Deyverson, mas não conseguiu o empate em Porto Alegre (RS).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Tricolor do Pici foi a campo ocupando a zona de rebaixamento da competição. O time começou o jogo sendo pressionado e, logo no início, viu o goleiro Magrão cometer pênalti em Olivera. O dinamarquês Braithwaite cobrou e converteu.

Pouco depois, nova penalidade: Magrão derrubou Alysson e a arbitragem assinalou a infração. Braithwaite marcou pela segunda vez e dificultou a situação do Fortaleza, que saiu atrás no placar pela primeira vez com Renato Paiva.

continua após a publicidade

Precisando de uma reação na partida, o Tricolor diminuiu a desvantagem com Deyverson. Herrera recebeu cruzamento e acertou a trave em cabeceio, mas o camisa 18 apareceu para balançar as redes gremistas.

Partida entre Grêmio e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

O Leão voltou para o 2º tempo com postura mais ofensiva. Mesmo dominando a etapa e finalizando mais do que o adversário, a equipe não conseguiu marcar novamente. Deyverson chegou a ter boa chance em cabeceio, mas Volpi defendeu.

continua após a publicidade

A equipe cearense insistiu em cruzamentos nos minutos finais, sem sucesso. Dessa forma, Renato Paiva conheceu a sua primeira derrota no comando do Fortaleza.

O clube deixaria a zona de rebaixamento, ao menos de forma provisória, com um resultado positivo. Em vez disso, segue na 18ª posição, estacionado em 14 pontos. Em adendo, o Leão continua sem derrotar o Grêmio no Sul e sem vencer como visitante neste Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29/07/2025 - 20h30

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Braithwaite aos 12 e aos 17 min do 1º T (GRE); Deyverson aos 24 min do 1º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Alysson, Olivera e Marlon (GRE); Magrão, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Deyverson e Lucca Prior (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

🏁 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme (Pavón); Alysson (Edenilson), Braithwaite e Cristian Olivera.

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Magrão; Mancuso (Martínez), Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Yago Pikachu); Herrera (Lucero), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do resultado contra os gaúchos, o Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (3). O adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).