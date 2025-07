Renato Paiva conquista primeira vitória no comando do Fortaleza

O Fortaleza venceu o RB Bragantino por 3 a 1 na noite do último sábado (26), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na Arena Castelão. Renato Paiva, técnico do Tricolor, venceu a sua primeira partida no comando da equipe.

O português chegou para ser o substituto de Juan Pablo Vojvoda, que ficou no Tricolor por mais de quatro anos e foi demitido por conta da má fase. Paiva estreou diante do Bahia, seu ex-clube, empatando em 1 a 1.

Antes de enfrentar o Bragantino, o Leão teve uma semana livre para se preparar. Na sexta-feira (25), o clube realizou um treino aberto, contando com o apoio da torcida no Pici. No dia seguinte, o Fortaleza entrou em campo vindo de dez partidas sem vencer.

Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Diante dos paulistas, a vitória começou a ser construída com dois gols ainda na etapa inicial: Deyverson e Kuscevic marcaram. O Bragantino diminuiu com Pitta, mas Lucca Prior decretou o 3 a 1 no começo do 2º tempo.

Ainda que os dois primeiros tentos tenham saído em cruzamentos, o Fortaleza teve o domínio do jogo e criou diversas chances com bola rolando. Os comandados de Renato Paiva finalizaram 21 vezes e poderiam ter feito mais do que três gols na Arena Castelão.

Depois do resultado, o Leão subiu para a 18ª posição, com 14 pontos. A equipe segue na zona de rebaixamento, mas iniciou o que pode ser uma recuperação.

Próximo jogo do Fortaleza

Em seu próximo jogo, o Fortaleza terá pela frente o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá na terça-feira (29), a partir das 20h30 (de Brasília).