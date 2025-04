Marcelo Paz se pronuncia após interrupção de jogo do Fortaleza

Colo-Colo-CHI e Fortaleza empatavam em 0 a 0 na noite da última quinta-feira (10), quando torcedores do time da casa quebraram o vidro de segurança e invadiram o gramado. Com isso, a partida pela Copa Libertadores foi oficialmente cancelada pela Conmebol. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, falou sobre o episódio em vídeo divulgado pelo clube.

— O status do momento é: as duas equipes não querem voltar a jogar. Esse é o sentimento. Não tem ambiente esportivo, não tem segurança. A ideia é que se evacue o estádio e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile: a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança é a segurança privada - disse.

— A notícia que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, me parece que um atropelamento. Uma situação meio grave. Esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol. A Conmebol já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar. A Conmebol deve oficializar isso - explicou o dirigente do Fortaleza.

De acordo com a imprensa chilena, a invasão aconteceu porque dois jovens torcedores do Colo-Colo morreram atropelados pela polícia em uma confusão prévia. O La Tercera informou que as vítimas seriam uma adolescente de 18 anos e uma criança de 13. Além disso, feridos foram levados para centros de saúde.

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

Poucos minutos antes da divulgação do vídeo de Marcelo Paz, a entidade sul-americana já tinha confirmado o cancelamento do jogo. Pela rede social X (antigo Twitter), a Conmebol também realizou uma publicação lamentando o falecimento dos jovens.

No momento da invasão, que aconteceu no 2º tempo, jogadores do Fortaleza correram em direção ao túnel, que dá acesso aos vestiários. O clube emitiu nota destacando que toda a delegação está em segurança e que estavam prestando apoio aos torcedores do Leão no estádio.