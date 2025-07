SAF do Fortaleza é eleita a quarta melhor do Brasil em pesquisa

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza foi eleita a quarta mais bem-sucedida do Brasil em uma pesquisa, com 4,8% dos votos. Marcelo Paz, CEO do clube, celebrou o reconhecimento e destacou os resultados conquistados em campo.

— O mercado do futebol brasileiro reconhece o Fortaleza como uma SAF de sucesso em um modelo diferente. Reconhece o trabalho feito pela gestão ao longo dos últimos anos, que entregou resultados esportivos acima dos orçamentos. Nossa SAF está preparada para um próximo passo, que seja uma venda minoritária ou majoritária. Sempre pensando no bem do clube e na alegria dos seus torcedores - frisou Paz.

O levantamento foi feito pelo ge, sendo em parceria com o instituto AtlasIntel. Foram mais de duas mil respostas coletadas entre os dias 20 e 25 de junho, em 619 municípios de todas as regiões do país. Botafogo, Bahia e Cruzeiro apareceram acima do Tricolor na votação.

Marcelo Paz, atual CEO do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

O Fortaleza possui o modelo de SAF desde setembro de 2023, quando sócios-torcedores aprovaram a mudança após votação. Marcelo Paz, que era o presidente do clube, passou a ocupar o cargo de CEO.

A ideia adotada pelo Leão é diferente de outras sociedades anônimas, visto que o clube associativo detém 100% das ações da SAF, sem a entrada de investidores externos no início. Conforme relatado por Paz, uma venda pode acontecer futuramente.

