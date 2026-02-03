Em cenários diferentes, Ceará e Fortaleza focam no Clássico-Rei

Vivendo momentos diferentes neste início de temporada, Ceará e Fortaleza farão no próximo domingo (8) o primeiro Clássico-Rei do ano. As equipes duelarão pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Com dois triunfos nesta etapa, o líder Ceará tem seis pontos no Grupo D e já está classificado para a semifinal. O adversário do Alvinegro será quem avançar entre Iguatu e Floresta.

O Fortaleza, por outro lado, venceu um jogo e empatou outro. Ainda que seja líder da chave C com quatro pontos, o Tricolor não tem vaga garantida na semifinal do torneio - Horizonte e Ferroviário seguem com chances.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas vitórias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Fortaleza e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). Será a primeira partida em tal palco na temporada, já que a dupla vem mandando seus jogos de Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Os dois classificados de cada grupo se enfrentarão em jogo único na semifinal. A final, por outro lado, acontecerá em ida e volta. O Ceará é o maior campeão do Estadual e vem de dois títulos consecutivos.

continua após a publicidade

Ceará e Fortaleza estão na Série B

O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.

➡️ Vina participa de goleada e atinge marca histórica pelo Ceará

A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.