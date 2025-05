Peça recorrente nas escalações do Fortaleza, o volante Lucas Sasha tem o sexto melhor índice de desarmes no Campeonato Brasileiro de 2025. A média do atleta está em 3,5 por jogo - o primeiro colocado no recorte é o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, do Santos, com 5,6.

O dado de 3,5 desarmes por jogo é o melhor entre atletas do Tricolor. Outros números do camisa 88 incluem, em média por partida, 45 ações com a bola, 5,2 recuperações, 1,3 cortes e 5,7 disputas vencidas. As informações são do aplicativo Sofascore.

Presente em 18 das 28 partidas do Fortaleza no ano, Sasha atuou em seis das sete rodadas do Brasileirão - líder entre os volantes do clube. São 535 minutos em campo na competição.

Pela Copa Libertadores, Sasha é o segundo da posição com mais participações pelo Tricolor (três jogos) e acumula 147 minutos. O meio-campista foi titular na goleada por 4 a 0 diante do Colo-Colo-CHI. Em toda a temporada, o atleta é o segundo com mais minutos na posição (1151, contra 1204 de Pol Fernández).

Jogador do Fortaleza desde a metade de 2022, Sasha tem contrato com a equipe até dezembro de 2025. Seu clube anterior foi o Aris, da Grécia.

Vojvoda repete parcerias no meio-campo do Fortaleza

Analisando os últimos cinco jogos do Leão, é possível observar que Vojvoda tem repetido parcerias no setor de meio-campo. Enfrentando Atlético Bucaramanga-COL e Retrô, o técnico escalou o meio tricolor com Zé Welison, Pol Fernández e Calebe mais avançado.

Diante do Sport, os selecionados foram Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Bruninho. Emmanuel Martínez não estava disponível para o confronto por um desconforto muscular na coxa esquerda. Contra São Paulo e Colo-Colo, Martínez retornou e se juntou a Sasha e Rossetto na titularidade.

Agenda do Fortaleza

Em seu próximo compromisso, o Fortaleza receberá o Juventude no sábado (10), na Arena Castelão, pela Série A. O duelo terá início às 16h (de Brasília).