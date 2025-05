Duelo entre Fortaleza e Juventude reúne projetos de sucesso após passado na Série B

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (10), no estádio Presidente Vargas, pela oitava rodada do Brasileirão. Mais do que os três pontos em jogo, o duelo simboliza a reviravolta de duas equipes que, há sete anos, disputavam a Série B e hoje brigam por protagonismo na elite do futebol nacional.

Mandante do jogo, o Fortaleza tenta aproveitar o bom momento após a goleada de 4 a 0 no meio da semana contra o Colo-Colo, pela Libertadores. O clube vive um dos momentos mais marcantes de sua história - um feito surpreendente para quem, em 2017, ainda disputava a terceira divisão nacional. A virada começou em setembro daquele ano, com a chegada de Marcelo Paz, hoje CEO da equipe.

Com o mandatário, o clube tem alcançado resultados expressivos nos últimos anos. Dentre eles, o título da Série B, o acesso à Série A, a conquista do Campeonato Cearense por cinco temporadas consecutivas (2019-2023), a melhor campanha em sua história no Brasileirão (quarto lugar em 2024) e a classificação para a Libertadores da América por três anos seguidos, se tornando o primeiro time nordestino a alcançar esse feito.

A construção do sucesso esportivo do clube é fruto de um projeto ambicioso que inclui melhorias na infraestrutura, saúde financeira e crescimento das receitas. Tanto que a Sports Value, em dezembro do ano passado, apontou o Fortaleza como o quarto time nacional com maior crescimento entre 2020 e 2024 com uma valorização de 197%. Em 2023, o clube também obteve a maior receita já registrada por um time nordestino ao faturar um montante de R$371 milhões.

— Se você chegasse para um torcedor em 2016 e falasse que o Fortaleza disputaria três Libertadores seguidas em nove anos, seria chamado de lunático. São feitos inesquecíveis, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória, que envolve muito trabalho, organização, disciplina, profissionalismo e o apoio incondicional da nossa torcida, que esteve presente em todos os momentos — comenta Marcelo Paz.

Já no início de 2025, o Leão do Pici fechou o maior acordo de patrocínio da sua história com a Cassino. O contrato, que fortaleceu os cofres do clube, é válido até dezembro de 2026. Além de estampar a marca no principal espaço do uniforme, a empresa também tem direito a outras propriedades, como banners, backdrops de coletivas, placas de publicidade no centro de treinamento do Laion, ativações e construção de conteúdos para as redes sociais.

— A decisão do Grupo de patrocinar o Fortaleza levou em consideração a paixão e o engajamento da torcida do Leão de Pici, além da boa gestão e do desempenho esportivo positivo que o time demonstrou ao longo das últimas temporadas. Estamos apenas no início da parceria e temos certeza que colheremos bons frutos ao longo das próximas duas temporadas — afirma o CGO do Grupo Ana Gaming, André Viana, empresa de apostas que pertence controla a Cassino.

Pelo lado visitante, o Juventude vive uma fase de crescimento desde o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2023. O clube aposta em investimentos de longo prazo para se consolidar na elite, com foco em melhorias de infraestrutura e logística.

O estádio Alfredo Jaconi, por exemplo, passou por reformas nas arquibancadas e vestiários, além da instalação de 200 placas fotovoltaicas, que geram energia solar e proporcionam uma economia anual de R$ 180 mil ao clube. Com 50 anos de história, a casa do Verdão se destaca também pela qualidade do gramado, considerado um dos melhores do país. O cuidado com o “tapete” é prioridade do clube e já rendeu elogios de técnicos como Abel Ferreira, do Palmeiras, que o classificou como “o melhor do Brasil” na temporada passada. A manutenção é feita por uma equipe especializada, formada por seis funcionários e uma agrônoma que presta consultoria e faz visitas regulares ao estádio.

Em junho, mês em que celebra seu aniversário, o Juventude planeja inaugurar prédio do CFAC (Centro de Formação de Atletas e Cidadãos), onde treinam as equipes profissional e de base. O complexo contará com cinco edifícios em uma área de 29 hectares, incluindo cinco campos de futebol, setor administrativo das categorias de base e da Escola de Futebol, além de estrutura completa com vestiários, academia, salas de fisioterapia, fisiologia, análise de desempenho e espaços destinados à comissão técnica.

Fortaleza x Juventude: histórico do confronto

Em todas as competições foram disputados 20 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Fortaleza, nove empates e dois triunfos do Juventude. Em casa do Fortaleza foram disputados dez jogos entre as duas equipes, com sete vitórias do Fortaleza e três empates.