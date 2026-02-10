O Vasco encaminhou o empréstimo do atacante GB ao Fortaleza, equipe que disputa a Série B em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos. O acordo prevê a cessão do jogador até o fim da temporada, com o objetivo de dar mais minutos ao centroavante, que perdeu espaço no elenco.

A saída de GB acontece em meio à reformulação do setor ofensivo. Com as chegadas de Brenner e Claudio Spinelli, o jovem passou a ser apenas a terceira opção para a função de camisa 9 no elenco comandado por Fernando Diniz, o que reduziu significativamente suas chances de atuar.

GB tem contrato com o Vasco até o fim de 2028. Revelado pelo clube, o atacante soma 27 partidas com a camisa cruz-maltina e marcou três gols desde quando estreou pelo profissional.

Internamente, a diretoria vê o empréstimo como uma oportunidade de desenvolvimento. A ideia é repetir o caminho recente de sucesso de Barros, que foi emprestado ao América-MG na última temporada, teve bom desempenho e retornou antes do prazo ao Vasco. Após a volta, o jogador se consolidou como um dos pilares da equipe e chegou a receber sondagens de clubes do exterior.

No Fortaleza, GB deve encontrar um cenário mais favorável para ganhar sequência e confiança, enquanto o Vasco acompanha de perto a evolução do atacante visando um possível aproveitamento futuro.

GB comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: PETER ILICCIEV/AGENCIA ENQUADRAR)

