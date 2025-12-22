Renato Paiva cita passagem no Fortaleza: 'Ninguém é técnico em um mês'

Ex-técnico do Fortaleza, o português Renato Paiva mencionou seu trabalho no clube e disse que não há como avaliar um trabalho em um mês. A declaração foi feita em entrevista ao jornal "A Bola", de Portugal.

— Não sou de fugir de pergunta, nunca fui. Mas sobre o Fortaleza não vou falar. E não vou falar pelo seguinte: acho que ninguém pode ser avaliado em um mês de trabalho. Já me perguntaram sobre a questão de ser técnico do Fortaleza e eu disse: 'Ninguém é técnico em um mês de trabalho' - contou.

— Peço imensa desculpa. Portanto, vou deixar assim. Está no meu currículo porque assinei um contrato, porque estive lá, obviamente. Porque fiz jogos pelo Fortaleza. Mas ninguém é profissional de nada em um mês de trabalho - completou o português.

Renato Paiva na partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Substituto de Juan Pablo Vojvoda, Paiva foi anunciado em julho, quando o Tricolor já estava na luta contra o rebaixamento. Foram oito jogos no Brasileirão, com uma vitória, dois empates e cinco derrotas. Pela Copa Libertadores, empatou com o Vélez Sarsfield-ARG em casa e perdeu por 2 a 0 na volta, gerando a queda nas oitavas.

Assim, o recorte nos dez jogos foi de um triunfo, três igualdades e seis derrotas. A demissão aconteceu em setembro e, na sequência, Martín Palermo chegou ao clube.

Palermo fala do Fortaleza

Ex-técnico do Leão, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.