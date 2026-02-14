Fortaleza tem novidade na escalação para enfrentar o Ferroviário

O Fortaleza definiu sua escalação para o duelo diante do Ferroviário, neste sábado (14), no Estádio Presidente Vargas, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O Tricolor tem uma estreia para o confronto: o atacante Luiz Fernando.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Ferroviário vem de vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, enquanto que o Fortaleza empatou em 1 a 1 contra o rival Ceará.

Por ter melhor campanha, o Tricolor decidirá o confronto como mandante. O jogo de volta está marcado para o sábado seguinte (21).

Assim, a escalação do Fortaleza de Thiago Carpini é a seguinte: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Luiz Fernando e Bareiro.

Do outro lado, o Ferroviário de Nuno Pereira vai para o duelo nesta tarde com o seguinte time: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Brayan e Luan; Yair Mena, Jefinho e Kiuan.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIO X FORTALEZA

SEMIFINAL (IDA) – CAMPEONATO CEARENSE

📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

🟨 Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE);

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE);

🖥️ VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CE).

continua após a publicidade

➡️ Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

⚽ ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Brayan e Luan; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.

FORTALEZA: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Luiz Fernando e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.