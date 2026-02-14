Fortaleza promove estreias e vê gol de reforço em triunfo

O Fortaleza superou o Ferroviário por 2 a 0 neste sábado (14), no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O técnico Thiago Carpini promoveu três estreias e viu um reforço marcar seu primeiro gol no clube.

Luiz Fernando, que veio do Athletico-PR em definitivo, iniciou a partida como titular. O atacante jogou pelo setor esquerdo e chegou a finalizar uma vez a gol, mas não balançou as redes.

Após o intervalo, Gabriel Fuentes foi a campo. O empréstimo junto ao Fluminense veio para resolver a lacuna na lateral-esquerda, já que o meio-campista Lucas Crispim estava sendo improvisado no setor. Carpini desfez o esquema com três zagueiros quando Fuentes estreou.

Luiz Fernando na partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Durante o 2º tempo, foi a vez de Rodriguinho debutar com a camisa do Leão. O meia-atacante cedido pelo Cruzeiro teve poucas ações com a bola, pois o Ferroviário estava em um momento de maior pressão.

O primeiro tento do jogo foi anotado por Adam Bareiro, que cabeceou após cruzamento de Maílton. No 2º tempo, Vitinho aproveitou jogada de Lucas Sasha e finalizou para marcar pela primeira vez no Tricolor. O reforço, que ocupou a faixa direita do ataque, tinha estreado no 0 a 0 contra o Ceará.

Vitinho comemora gol na partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Bareiro de saída?

Vivendo boa fase no Fortaleza, o atacante Adam Bareiro entrou na mira do Boca Juniors-ARG. A informação é da imprensa argentina, que revelou uma proposta do clube xeneize pelo paraguaio.

