CEO do Fortaleza projeta início no clube: 'Teremos boas notícias'

Pedro Martins, substituto de Marcelo Paz como CEO da SAF do Fortaleza, conheceu no último sábado (3) as estruturas da equipe. Presente no Pici, o dirigente falou a respeito do início de seu trabalho no cargo.

— Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, estou muito feliz. Hoje tem sido um dia muito intenso. Pude conhecer melhor a estrutura, conversar com as pessoas, funcionários, atletas e estou muito feliz mesmo, motivado. Sempre tive o maior respeito pelo Fortaleza, não só como clube, mas também como projeto, pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos e sempre tive vontade de fazer parte de tudo isso - disse em entrevista ao clube.

— Já são alguns dias trabalhando intensamente, conversando com o mercado, com as pessoas aqui de dentro, e a gente já começou a caminhar e evoluir em muitos temas. Já estamos começando a resolver problemas. Acho que o principal tema daqui para frente é a resolução de problemas, tanto com relação a algumas saídas e movimentações que precisamos fazer, mas também chegadas - explicou.

Pedro Martins, CEO da SAF do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

— Tenho falado muito com o Carpini, estávamos muito angustiados, os dois pelo telefone, sem ainda poder nos encontrar pessoalmente. A partir de agora, fisicamente, já começamos a resolver os problemas. Teremos boas notícias para a torcida - completou.

O profissional chegou dias depois da saída de Marcelo Paz, que aceitou uma proposta do Corinthians. Pedro Martins soma passagens por Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Santos no Brasil. No exterior, trabalhou no Queens Park Rangers-ING.

Laterais pedem rescisão no Fortaleza

Os laterais Bruno Pacheco e Felipe Jonatan entraram na justiça contra o Fortaleza. Além da cobrança de valores atrasados, os jogadores solicitaram a rescisão indireta de seus contratos.

— A situação é muito simples. Todos estes atrasos que já são de conhecimento de vocês. São quatro meses de luvas, dois meses de salário, 13º salário, férias, dois meses de imagem… A lei é bem clara, com dois meses de atraso, e não mais três meses como era na Lei Pelé, possibilita a rescisão indireta - contou Filipe Rino, advogado dos dois, ao falar do caso de Bruno Pacheco.