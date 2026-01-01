Lateral aciona o Fortaleza na Justiça e cobra dívida milionária

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Fortaleza, acionou o clube na Justiça do Trabalho por meio de uma ação trabalhista. Na causa, que apresenta uma dívida de R$ 5.914.280,59, o atleta solicita a rescisão indireta do seu contrato.

A cobrança inclui fatores como salários, direitos de imagem, pagamento de 13º e parcelas de luvas. Bruno Pacheco está sendo representado pelos advogados Filipe Souza Rino e Thiago de Souza Rino.

O juiz plantonista do caso não aceitou o pedido para a urgência no julgamento. Assim, foi determinada a redistribuição da ação para a 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza. A ação foi autuada na última quarta-feira (31).

Bruno Pacheco na partida entre Fortaleza e Vitória, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O advogado Filipe Rino disse que Bruno Pacheco tentou uma rescição amigável, mas o Fortaleza não aceitou. As declarações foram feitas em entrevista ao "Diário do Nordeste".

— A situação é muito simples. Todos estes atrasos que já são de conhecimento de vocês. São quatro meses de luvas, dois meses de salário, 13º salário, férias, dois meses de imagem… A lei é bem clara, com dois meses de atraso, e não mais três meses como era na Lei Pelé, possibilita a rescisão indireta - contou.

Veja todas as cobranças da ação de Bruno Pacheco:

Salários (novembro e dezembro de 2025): R$ 300 mil Auxílio-moradia (novembro e dezembro de 2025): R$ 10 mil Direito de imagem (novembro e dezembro de 2025): R$ 200 mil Luvas (setembro a dezembro de 2025): R$ 200 mil 13º salário integral de 2025: R$ 150 mil Abono das férias de 2023 e 2024 (15 dias): R$ 25 mil Férias integrais de 2024 e 2025: R$ 200 mil Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de dezembro de 2025: R$ 18 mil Multa de 40% do FGTS: R$ 286.591,82 Pagamento de multa prevista no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): R$ 150 mil Pagamento da Cláusula Compensatória Desportiva: R$ 2,16 milhões Pagamento de parcelas vincendas do contrato de imagem: R$ 1,44 milhão Condenação à Sucumbência: R$ 774.688,77 Total: R$ 5.914.280,59

