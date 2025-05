Calebe volta a marcar pelo Fortaleza após mais de um ano; veja

O Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0 no último sábado (10), no estádio Presidente Vargas, pelo Brasileirão. No duelo, o quinto gol foi anotado pelo meio-campista Calebe, que não balançava as redes pela equipe desde 2024. O atleta falou sobre a emoção com o momento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Todo mundo sabe o que passei, venho trabalhando muito para voltar ao meu futebol. A torcida sabe qual é o meu futebol, meus companheiros, a diretoria, a comissão. Então, desde o meu retorno, eu não via a hora de poder ajudar com gols, com assistências e com a vitória, que é o mais importante. A comissão, todo mundo do clube, meus companheiros, sempre passaram confiança de que eu ia voltar a ajudar a equipe. Eu me cobrava bastante - contou o camisa 10.

— Não veio no tempo que eu queria, mas veio no tempo de Deus. Toda honra e toda a glória sejam dadas a Ele, sempre. Deus me fez estar aqui nesse momento. Só tenho a agradecer aos meus familiares, à minha futura esposa, Sara Beatriz, que me ajudou em todos os momentos. Então é só glorificar o nome do Senhor - completou o jogador.

continua após a publicidade

Calebe em campo pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Contra o Juventude, Calebe entrou na reta final do 2º tempo. Seu gol aconteceu pouco depois, quando o armador completou de cabeça um cruzamento de Martínez.

➡️ Com recordes e títulos, Vojvoda completa 4 anos de Fortaleza

Fortaleza: Calebe não marcava desde janeiro de 2024

Destaque em 2023, ano no qual fez seis gols e deu nove assistências em 55 jogos com o Leão, o aarmador sofreu com lesões em 2024 (uma delas no joelho) e atuou em 18 partidas, com dois tentos marcados.

continua após a publicidade

Calebe não marcava pelo Tricolor desde 31 de janeiro de 2024, quando balançou as redes no Campeonato Cearense, em compromisso diante do Iguatu. Analisando a temporada atual, com 19 aparições, o camisa 10 já superou sua marca de jogos do ano anterior.