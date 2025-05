O Fortaleza segue com a venda de ingressos para a partida diante do Atlético Bucaramanga-COL, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam na terça-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

As entradas podem ser adquiridas em lojas físicas e pelo site Leão Tickets, com valores a partir de R$ 15. Check-ins de sócios já estão liberados. Ingressos para os setores superior sul (meia), inferior sul (meia), inferior central Bossa Nova (meia), setor especial (meia) e setor premium (meia e inteira) estão esgotados. Confira abaixo os valores:

Inferior Sul: R$ 20 (meia - esgotado) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Sul: R$ 20 (meia - esgotado) | R$ 40 (inteira)

Superior Norte (valor exclusivo para sócios): R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Norte: R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)

Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Especial: R$ 50 (meia - esgotado) | R$ 100 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia - esgotado) | R$ 150 (inteira)

Premium: R$ 200 (meia - esgotado) | R$ 400 (inteira - esgotado)

Visitante (Superior Norte): R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)

Fortaleza vem de duas vitórias

O Tricolor entrará em campo após dois resultados positivos em suas partidas mais recentes. Primeiro, pela Libertadores, a equipe recebeu o Colo-Colo-CHI no Castelão e goleou por 4 a 0. Com isso, passou a depender somente de seus esforços na competição: uma vitória diante do Bucaramanga garante vaga no mata-mata.

continua após a publicidade

Depois, pelo Brasileirão, o time enfrentou o Juventude no estádio Presidente Vargas e goleou por 5 a 0, em tarde de boa atuação.

Libertadores: situação no grupo do Fortaleza

Ocupando o segundo lugar na chave E, com sete pontos, o Fortaleza precisa de uma vitória simples para assegurar a sua classificação para as oitavas.

Pela sexta rodada, o adversário do Leão será o Racing-ARG, fora de casa. O duelo pode definir quem terminará com a liderança do grupo.