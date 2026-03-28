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Volta a volta da classificação do GP do Japão na F1 2026

Sessão definiu a terceira pole position da temporada de 2026

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/03/2026
02:30
Atualizado há 1 minutos
Oscar Piastri - Treino Livre 3 - GP do Japão
imagem cameraOscar Piastri no GP do Japão pela F1 2025 (Foto: Philip FONG / AFP)
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A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 26 e 29 de março. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP do Japão para o treino livre e, na madrugada deste sábado (28), formaram o grid de largada. Veja como foi abaixo.

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Tempo real da classificação do GP do Japão de F1

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! Kimi Antonelli é o pole, George Russell o segundo, e Oscar Piastri o terceiro.

  • Veja classificação final!
  • Leclerc é o último a cruzar a linha de chegada e sobe para quarto lugar
  • Dupla da Mercedes não consegue melhor seus tempos, e o mesmo aconteceu com os pilotos da McLaren
  1. Todos os pilotos voltam dos boxes para a última tentativa de alcançar a pole position
  • A liderança era do italiano com 1:28.778 até os cinco minutos finais
  1. Bortoleto não conseguiu registrar um bom tempo, ficando com 1:30.648 – a pior primeira tentativa entre os pilotos em ação
  • Foi Antonelli quem registrou o primeiro tempo rápido do Q3, assim como na sessão anterior
  • Começa a última quali do GP do Japão

🏁 FIM DO Q2! Antonelli assumiu a ponta com 1:29.048; Bortoleto terminou em 8º lugar.
ELIMINADOS: Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz

  • Antonelli retoma a liderança após marcar incríveis segundo e terceiro setores
  • Com tempo de Arvid Lindblad, Verstappen é jogado para a zona de eliminação
  1. Bortoleto não melhora o tempo, mas se manteve firme em oitavo lugar
  • 1 minuto para o fim do Q2
  • Enquanto isso, Leclerc supera Piastri e assume a ponta com 1:29.303
  1. Max Verstappen ainda não teve sucesso no Q2, faltando menos de cinco minutos para o fim, e segue colado a zona de eliminação
  • Todo o pelotão decidiu seguir para os boxes
  • Com uma diferença de 0s3 em relação a Antonelli, Oscar Piastri vai para o topo da tabela
  1. Bortoleto completou sua volta com brilhantia e sobiu para a terceira posição
  • O italiano cravou o melhor tempo com 1:29.774, com Russell logo atrás, em segundo
  • Primeiro a ir a pista é Kimi Antonelli
  • Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

🏁 FIM DO Q1! Leclerc foi o mais rápido com 1:29.915; Bortoleto é 7º.
ELIMINADOS: Alex Albon, Oliver Bearman, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso

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  1. Gabriel faz excelente volta a sobe para 7ª posição, logo atrás de Hulkenberg
  • 1 minuto para o fim do Q1
  1. A surpresa era de Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, entre os seis primeiros colocados
  1. Após passada nos boxes, o carros voltam a pista para as últimas tentativas do Q1
  1. Leclerc faz volta quase perfeita, com os melhores primeiro e segundo setores da sessão, e ultrapassa o jovem italiano na liderança
  1. Com 8 minutos para o fim, Gabriel Bortoleto se destaca na oitava colocação. Em nova tentativa, o brasileira erra no segundo setor e não melhora seu tempo
  • Kimi Antonelli supera o monegasco e assume a ponta, enquanto George Russell vai para quinto
  1. É a vez de Charles Leclerc tomar a frente do pelotão com 1m30s078; pilotos da Mercedes ainda não marcaram volta rápida
  • Com a chegada dos medalhões da F1, novas mudanças na liderança. A dupla da McLaren sobe para o topo com tranquilidade
  • Esteban Ocon é o atual líder do pelotão com 1m31s466
  • Faltando cerca de 14 minutos, todos os pilotos já saíram dos boxes
  • Primeiro tempo registrado é de Liam Lawson, que logo é superado por Arvid Lindblad
  • Não demorou para os pilotos da Racing Bulls, Haas, Williams, Cadillac e Aston Martin irem a pista. Todos com compostos macios.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

  • Faltam apenas 15 minutos para o início da classificação do GP do Japão
Kimi Antonelli, da Mercedes, no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Kimi Antonelli, da Mercedes, em ação no GP do Japão pela F1 em 2026 (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

➡️ Conheça tudo sobre o circuito de Suzuka, palco do GP do Japão na F1

Terceira etapa do calendário

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2  - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 03h00 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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