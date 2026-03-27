Começou, nesta sexta-feira (27), o final de semana do Grande Prêmio do Japão, que acontece em Suzuka, e George Russell fez o melhor tempo do Treino Livre 1. O piloto da Mercedes é o atual líder do Mundial de Pilotos, seguido por seu companheiro Kimi Antonelli. E a boa atuação da escuderia, com direito a dobradinha no topo das duas etapas disputadas até aqui, tem motivado críticas dos rivais.

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Segundo outras equipes, a Mercedes não segue o novo regulamento da Fórmula 1, ao desrespeitar o tempo de fechamento das asas dianteiras. Incomodado com os comentários, George Russell foi sincero ao responder.

— Trabalhamos muito duro para chegar a essa posição (em vantagem sobre os rivais na temporada), e o melhor time deve estar no topo. Tivemos quatro anos de problemas. Só porque voltamos à ponta, não acho que é certo todo mundo tentar nos desacelerar, ainda mais depois de apenas duas corridas.

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As críticas à Mercedes tiveram início na primeira etapa da temporada, que teve vitória de George Russell. Segundo os rivais, após terem analisado um vídeo, a asa dianteira do carro do piloto italiano não fecha completamente e nem de forma rápida durante a frenagem.

Para Russell, isso realmente é um problema que deve ser resolvido, mas que não traz vantagens à disputa e nem foi intencional. De acordo com as regras da FIA, o tempo entre a abertura e o fechamento da asa dianteira deve ser no máximo de 0,4 segundos.

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— Não é uma solução simples, mas definitivamente não há vantagem nisso, porque quando freamos, a asa dianteira continua aberta.

O britânico George Russell, líder da temporada, no GP da China (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

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GP do Japão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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