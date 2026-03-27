F1: Problema ameaça treino no Japão, mas Bortoleto volta nos minutos finais
O brasileiro destacou a agilidade da equipe, que conseguiu contornar o problema sem comprometer seu desempenho no Japão
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A sexta-feira (27) de treinos livres para o GP do Japão foi de emoções distintas para Gabriel Bortoleto. Após uma manhã sólida, o brasileiro viu seu cronograma ser ameaçado por um problema técnico logo na abertura da segunda sessão (TL2) em Suzuka.
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A Audi agiu rápido e optou por uma troca preventiva da caixa de câmbio do carro, operação complexa que consumiu quase todo o tempo disponível. O empenho dos mecânicos garantiu que Bortoleto voltasse à pista quando restavam apenas 10 minutos para o fim. Nesse curto intervalo, o jovem piloto conseguiu completar 11 voltas fundamentais para a coleta de dados.
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"Sensações diferentes" e superação nos boxes
Pela manhã, o desempenho de Bortoleto havia sido promissor, encerrando o TL1 em uma segura 11ª posição. O contraste com o início da tarde, no entanto, não desanimou o piloto, que fez questão de enaltecer o trabalho do time de boxes.
— Foi uma sexta-feira de sensações opostas. Identificamos o problema logo no começo do TL2 e a troca da caixa foi a solução mais ágil para não perdermos a sessão inteira. A equipe fez um trabalho incrível e sou muito grato pelo esforço de todos para me colocar de volta no jogo — disse Gabriel.
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Base para o sábado decisivo
Apesar do tempo reduzido no asfalto durante a segunda sessão, a Audi considera as voltas finais valiosas. Os dados coletados servirão de base para os ajustes do terceiro treino livre (TL3), que acontece na madrugada deste sábado (28), servindo como o último ensaio antes da classificação oficial.
— Ainda conseguimos obter informações úteis que serão nosso ponto de partida para evoluir amanhã.
GP do Japão: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 28 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 29 DE MARÇO
🏎️ Corrida - 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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