Kimi Antonelli volta ao topo da F1 no treino livre 3; Bortoleto é 9º

Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido no terceiro treino livre do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, nesta sexta-feira (27). No circuito de Suzuka, o britânico marcou 1m29s362 e terminou à frente de George Rusell, também da equipe alemã, e Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 9ª posição.

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O primeiro carro a ir a pista foi Franco Colapinto, da Alpine, já na abertura do cronômetro. Minutos depois, seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, seguiu o exemplo em direção a pista em Suzuka. Ao fim dos 10 minutos iniciais, Lewis Hamilton se destacava na liderança com compostos macios. Vale destacar, no entanto, que até então apenas seis pilotos haviam marcado tempo rápido.

A dupla da Audi, composta por Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, conseguiu chegar ao topo da tabela já na primeira volta rápida. Ambos estavam com pneus médios. O brasileiro registrou 0s4 a menos que parceiro.

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Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Enquanto isso, os líderes da Fórmula 1 subiam ao topo do pelotão no terceiro treino livre. Charles Leclerc marcou um bom tempo e assumiu a liderança, que logo foi conquistada por Kimi Antonelli e recuperada pelo monegasco depois. Já George Russell ficou no Top 3 após sua primeira tentativa.

Paralelo as movimentações na tabela, um incidente entre Oscar Piastri e Hulkenberg chamou atenção dos fiscais de prova. Foi decidido, no entanto, que a investigação seria realizada após o fim da atividade.

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Os resultados entregues por Max Verstappen não surpreenderam na primeira metade da sessão. Com pneus médios, o holandês ocupava apenas a nona colocação – mais de 1s4 atrás do líder. Para fechar o Top 10, Liam Lawson registrou um tempo parecido com o do tetracampeão mundial.

Domínio total da Mercedes

De volta ao topo, Russell enfim tomou a frente com 27 minutos para o fim do treino. A volta rápida foi de 1m29s918. Logo atrás, Antonelli estava a apenas 0s01 de diferença para o britânico da Mercedes. Entre os seis melhores, apenas Bortoleto usava os compostos médios, o resto seguia com os macios.

Um problema na McLaren deixou em cheque a participação de Lando Norris na noite desta sexta-feira (27). Para a felicidade dos fãs papayas, o atual campeão mundial conseguiu ir a pista a tempo de aproveitar os 20 minutos restantes.

Oliver Bearman chegou a assustar quando rodou durante a curva, mas rapidamente conseguiu recuperar o controle de sua Haas. Uma breve bandeira amarela foi acionada. Depois disso, o piloto seguiu sem problemas para a pista sem ajuda externa. Veja o lance abaixo:

Faltando 10 minuros para o fim, Antonelli e Russell confirmavam a superioridade da Mercedes com uma dobradinha tranquila. Lerclerc fechava o pódio. Mais abaixo, Bortoleto ocupava a oitava colocação, a frente de Norris. O brasileiro estava a três posições de Hulkenberg, que se destacava em quinto.

A atividade chegou ao fim sem grandes mudanças na reta final do cronômetro. Em destaque, Norris recuperou algumas colocações, chegando ao sexto lugar, após uma volta sólida. A subida do britânico fez com que Gabriel perdesse um lugar na tabela.

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F1 volta para GP do Japão

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão, agendado para os dias 26 a 29 de março. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 03h30 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real