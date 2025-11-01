GP de São Paulo movimenta R$2 bilhões e recebe 300 mil pessoas em três dias

O GP de São Paulo de Fórmula 1 está entre os maiores eventos esportivos do país e tem o maior impacto econômico para a capital paulista. Ao longo dos dias 7,8 e 9 de novembro, cerca de 300 mil pessoas estarão circulando pelo Autódromo de Interlagos. Segundo dados apresentados na coletiva de imprensa na última quinta-feira (30), o impacto econômico total deve alcançar R$ 2 bilhões e gerar 2 mil empregos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além do impacto bruto, o retorno em mídia global é alto, o CEO do GP, Alan Adler, explicou como a transmissão da corrida e a imagem que São Paulo passa para o resto do mundo, impacta positivamente para a economia local. Além disso, foram realizadas diversas obras ao redor do autódromo, que custaram cerca de R$ 500 milhões.

— A F1, quando vai ao vivo, tem mais de 100 milhões de pessoas que param na frente da TV para assistir. E essa imagem da cidade de São Paulo é transmitida para mais de 170 países, gerando um retorno de imagem de quase 460 milhões de dólares. Ou seja, se São Paulo fosse investir em mídia para ter esse retorno, teria que investir 470 milhões [de dólares] para projetar só para o mundo - explicou.

continua após a publicidade

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também estava presente na coletiva e defendeu o investimento na estrutura do autódromo.

— Nós tínhamos no Autódromo de Interlagos um equipamento deficitário. Hoje é um equipamento superavitário, como temos feito em tudo na nossa administração. Fizemos a opção por investir aqui e trazer para este espaço as oportunidades de entretenimento, os grandes shows e ampliar as atividades do automobilismo - comentou.

➡️F1: Bortoleto presenteia Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Troféu GP de São Paulo (Foto: Isabella Zuppo)

Novidades no Autódromo

A prefeitura de São Paulo também realizou uma série de obras e a estrutura do evento ganhou um reforço internacional: foram utilizadas arquibancadas vindas diretamente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para aumentar a capacidade do público.

continua após a publicidade

O Portão G, também sofreu uma mudança de posição e, agora, fica ao lado da fanzone. O acesso para a área R será através de dois portões e, por último, houve um reposicionamento do portão H.