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Com Bortoleto, F1 divulga lista de pilotos substituídos em atividade do GP do México

Além do brasileiro, outros nove pilotos ficarão fora do primeiro treino livre

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 11:06
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Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

O grid da Fórmula 1 sofrerá inúmeras mudanças durante o Grande Prêmio da Cidade do México, que acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. Para ser mais específico, as 10 equipes darão as boas-vindas a 10 jovens pilotos no primeiro treino livre. Entre os titulares que serão substituídos, Gabriel Bortoleto entra na pista a partir da segunda atividade da etapa mexicana.

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A substituição atende a uma exigência do regulamento esportivo da F1. Ao longo das 24 etapas do calendário, cada piloto deve disponibilizar seu carro em pelo menos duas ocasiões para que um piloto considerado elegível como novato possa participar de uma sessão de treino livre. A medida tem como objetivo ampliar as oportunidades para novos nomes adquirirem experiência ao volante dos carros da categoria.

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No caso de Bortoleto, a participação de um substituto no México encerra a obrigação do brasileiro na temporada. O piloto da Audi já havia cedido seu carro a Paul Aron durante o primeiro treino livre do GP da Áustria e, desta vez, será substituído por Freddie Slater no TL1 da etapa mexicana.

No entanto, a Audi ainda precisa cumprir uma troca com Nico Hulkenberg. O companheiro de equipe do brasileiro viu seu carro ser pilotado por Aron em Barcelona e voltará a ser substituído no GP de São Paulo, marcado para a semana seguinte à corrida no México. Com isso, a equipe alemã terá cumprido a exigência com os dois pilotos titulares ao longo da temporada.

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Todos os novatos que correrão no GP do México

  1. Mercedes: Frederik Vesti substitui George Russell
  2. Red Bull: Ayumu Iwasa substitui Max Verstappen
  3. McLaren: Leonardo Fornaroli substitui Lando Norris
  4. Alpine: Gabriele Minì substitui Franco Colapinto
  5. Haas: Ryo Hirakawa substitui Esteban Ocon
  6. Audi: Freddie Slater substitui Gabriel Bortoleto
  7. Williams: Luke Browning substitui Alex Albon
  8. Aston Martin: Jak Crawford substitui Lance Stroll
  9. Cadillac: Colton Herta substitui Valtteri Bottas
  10. Racing Bulls: Nikita Tsolov substitui Liam Lawson

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Além da Audi, outras nove equipes também promoverão mudanças no primeiro treino livre. Entre os nomes que terão uma oportunidade estão pilotos que fazem parte dos programas de desenvolvimento das próprias equipes, enquanto outros já possuem experiência em categorias de base da F1 ou até mesmo fora das categorias de Fórmula.

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