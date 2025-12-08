Globo detalha cobertura da volta da Fórmula 1 ao canal; confira

A temporada 2026 da Fórmula 1 marcará o retorno da principal categoria do automobilismo mundial ao Grupo Globo, e a emissora já detalhou como será a sua ambiciosa cobertura multiplataforma. Com direitos exclusivos de transmissão de 2026 a 2028, a F1 estará de volta às telas da TV Globo, do SporTV e às plataformas digitais, incluindo o ge.globo.

A TV Globo vai transmitir ao vivo 15 dos 24 GPs da temporada. Os nove GPs restantes que não entrarem na grade ao vivo da TV aberta terão seus melhores momentos exibidos em compactos.

Confira as 15 etapas confirmadas para transmissão ao vivo na TV Globo (horários no fuso de Brasília):

8 de março: GP da Austrália (1h)

23 de março: GP do Japão (2h)

7 de junho: GP de Mônaco (10h)

14 de junho: GP da Espanha (10h)

28 de junho: GP da Áustria (10h)

5 de julho: GP da Inglaterra (11h)

19 de julho: GP da Bélgica (10h)

26 de julho: GP da Hungria (10h)

23 de agosto: GP da Holanda (10h)

6 de setembro: GP da Itália (10h)

13 de setembro: GP da Espanha (10h)

11 de outubro: GP de Singapura (9h)

8 de novembro: GP de São Paulo (14h)

21 de novembro: GP de Las Vegas (1h)

6 de dezembro: GP de Abu Dhabi (10h)

O SporTV vai transmitir ao vivo todas as 24 corridas do calendário de 2026. O canal da TV fechada vai transmitir também todos os treinos livres, sessões de classificação e corridas sprint.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

No ambiente digital, o ge.globo fará o acompanhamento completo da Fórmula 1, com cobertura em tempo real de todas as provas, notícias diárias, análises e reportagens especiais. O conteúdo da Fórmula 1 também estará amplamente distribuído no Globoplay e será pauta constante em telejornais e programas esportivos, de entretenimento da casa.

O retorno da Fórmula 1 à Globo ocorre em um ano de grandes mudanças técnicas, com a introdução de novos regulamentos e a estreia de equipes como a Audi, que já confirmou o brasileiro Gabriel Bortoleto em seu projeto. Após o título de Lando Norris em 2025, a categoria promete emoções renovadas.