Lewis Hamilton tece críticas à Ferrari e faz sugestões para F1 2026

Lewis Hamilton pode terminar a temporada 2025 da Fórmula 1 sem subir ao pódio nenhuma vez, o que seria inédito na carreira do heptacampeão na elite do automobilismo. Em coletiva na véspera do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do ano, o britânico pontuou críticas à Ferrari, sua equipe, e deixou claro que tem sugestões em mente para propor à escuderia no prosseguimento de 2026.

A Ferrari ocupa o quarto lugar no Mundial de Construtores, sem chances de alcançar a vice-liderança. Ao longo da temporada, Hamilton revelou incômodos com a escuderia, mas, desta vez, foi mais contundente e chegou a sugerir, sem citar nomes, mudanças no corpo de funcionários.

— No meu entorno, em termos de pessoal, os membros da equipe, como você utiliza as pessoas, se elas precisam mudar de posição para trabalhar melhor. Todas essas coisas precisam ser analisadas no meu espaço pessoal para que possamos otimizar nosso trabalho — disse o piloto.

Hamilton revelou que anotou suas impressões de cada final de semana da Fórmula 1 deste ano e, durante as férias, irá analisar todos os relatórios, a fim de tomar decisões para a temporada 2026. No primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, nesta sexta-feira (5), o britânico cedeu seu carro ao novato Arthur Leclerc. No entanto, participou do segundo e terminou na 14ª posição.

— Preciso decidir qual será minha abordagem ao me reunir com as partes interessadas da equipe para tomar decisões, e como essa abordagem pode gerar a mudança necessária. Literalmente em todos os fins de semana eu anotei o que senti, o que deu errado, as decisões que tomei. Há muito o que aprender aí. Durante as férias analisarei essas decisões e farei mais notas sobre como posso tomar decisões melhores no futuro — completou.

O ano de 2026 terá mudanças no regulamento da Fórmula 1, e Hamilton, como dito em afirmações anteriores, acredita que isso será bom para os carros da Ferrari, que também tem Charles Leclerc como piloto principal.

