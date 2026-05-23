O GP do Canadá de 2019 entrou para a história da Fórmula 1 não apenas pela vitória de Lewis Hamilton, mas pela polêmica que tomou conta do paddock após a corrida. Depois de cruzar a linha de chegada em primeiro, Sebastian Vettel perdeu o triunfo por conta de uma punição de cinco segundos aplicada pelos comissários, em um episódio que dividiu pilotos, equipes e torcedores e segue debatido anos depois.

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O que aconteceu entre Vettel e Hamilton?

A corrida no Circuito Gilles Villeneuve caminhava para a primeira vitória da Ferrari na temporada. Vettel liderava desde a pole position e conseguia administrar a vantagem sobre Hamilton, mas passou a sofrer forte pressão do britânico na reta final da prova, especialmente após o desgaste dos pneus da Ferrari.

O momento decisivo aconteceu na volta 48, quando Vettel escapou na chicane entre as curvas 3 e 4, atravessou a grama e retornou à pista ainda à frente da Mercedes. Durante a retomada, Hamilton precisou frear e mudar ligeiramente a trajetória para evitar um possível contato com o muro e também com a Ferrari. Os comissários entenderam que o alemão voltou ao traçado de maneira insegura e anunciaram uma punição de cinco segundos.

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Mesmo mantendo a liderança até a bandeirada, Vettel não conseguiu abrir a vantagem necessária. E, como Hamilton terminou a prova a menos de cinco segundos da Ferrari, herdou a vitória no resultado final, enquanto o alemão ficou apenas com a segunda posição.

Revolta de Vettel marcou o pós-corrida

A decisão provocou indignação imediata em Vettel. Pelo rádio, ainda durante a corrida, o tetracampeão reclamou duramente da punição e afirmou que os comissários estavam "sendo injustos". A Ferrari também contestou a interpretação da direção de prova e tentou recorrer após o GP, sem sucesso.

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No parque fechado, Vettel protagonizou uma das cenas mais lembradas daquela temporada. Inconformado com o resultado oficial, o alemão trocou manualmente as placas de posição dos carros, colocando novamente a Ferrari na vaga destinada ao vencedor. O gesto arrancou aplausos do público canadense e virou símbolo da insatisfação da equipe italiana com a decisão da FIA.

Sebastian Vettel tira placa de campeão de Lewis Hamilton após GP do Canadá na F1 2019 (Foto: AFP)

Debate segue vivo entre fãs e especialistas

A punição aplicada a Vettel segue sendo considerada uma das decisões mais controversas da Fórmula 1 moderna. Parte do paddock avaliou que os comissários apenas seguiram o regulamento sobre retorno inseguro à pista, priorizando a segurança dos pilotos.

Por outro lado, muitos ex-pilotos, especialistas e torcedores argumentaram que Vettel havia perdido momentaneamente o controle do carro ao passar pela grama e não teria como retornar de maneira diferente. Para esse grupo, o episódio deveria ter sido tratado apenas como um incidente de corrida, sem interferência no resultado final do GP.

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