Piloto faz xixi? Usa fralda? Entenda como funciona na F1

Entre forças G, calor extremo e corridas que ultrapassam duas horas de duração, os pilotos da Fórmula 1 enfrentam situações pouco imaginadas pelo público. E uma das dúvidas mais curiosas dos fãs envolve justamente algo básico do corpo humano: afinal, pilotos fazem xixi durante a corrida? Usam fralda? A resposta passa por estratégia, resistência física e até histórias constrangedoras reveladas por campeões mundiais.

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Apesar do desconforto, os pilotos não utilizam fraldas na Fórmula 1. Como não há qualquer possibilidade de parar nos boxes para ir ao banheiro durante a corrida, a alternativa costuma ser simples – e nada agradável: segurar ao máximo ou, em casos extremos, fazer xixi dentro do próprio carro. O cenário pode ficar ainda mais complicado em provas disputadas sob calor intenso, como Singapura e Catar, em que os atletas perdem litros de suor ao longo da corrida e convivem com desidratação constante.

Peréz, Hamilton e Schumacher não se seguraram na pista

Não é comum os pilotos admitirem que fizeram xixi no carro durante a corrida, mas não é mistério para os fãs que acontece. Nos últimos anos, duas estrelas da Fórmula 1 chegaram a contar suas experiências nada agradáveis fazendo xixi em seus próprios macacões. O primeiro foi Lewis Hamilton, em 2024, ao relembrar uma situação durante o GP de Singapura em que acabou cedendo à vontade após a saída do safety car.

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— Já fiz uma vez, foi em Singapura. Foi há uns dois ou três anos. O safety car saiu e eu pensei: "Estou morrendo". E, honestamente, quando sua bexiga está cheia, com a força G que você está puxando, é a coisa mais desconfortável. Você simplesmente não consegue se concentrar no trabalho. Eu me lembro de tentar urinar e realmente tive de forçar. Mas, felizmente, só tive de fazer isso uma vez — disse o britânico, ao programa "Hot Ones".

A confissão de Sergio Pérez, por sua vez, aconteceu no mês de abril este ano. Durante uma brincadeira com o companheiro de Cadillac, Valtteri Bottas, o mexicano admitiu ter feito em uma corrida apenas quando ainda corria pela Red Bull. O detalhe, porém, é que o xixi não saiu durante a disputa e, sim, antes.

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— Sim, já fiz isso. Mas foi antes da corrida, não durante, porque depois do hino nacional já não havia mais tempo. E foi antes de os mecânicos colocarem o meu cinto, então foi um pouco constrangedor — relembrou Pérez.

Além de Hamilton, o outro heptacampeão também surge entre os pilotos "confirmados". Oito anos antes da confissão em 2024, o britânico já havia falado sobre o assunto e aproveitou para dedurar Michael Schumacher. O astro da Ferrari disse, na época, que seus mecânicos contaram que o alemão fazia em toda prova.

Michael Schumacher comemorando vitória na Fórmula 1 (Foto: Denis Charlet/AFP)

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Reginaldo Leme entrega bastidores da F1

— Essa história de fazer xixi antes da largada ou mesmo durante a corrida, durante a corrida já aconteceu. Já aconteceu, alguns pilotos confessando que, durante a corrida, eles acabaram fazendo. Uma vez foi o próprio Emerson (Fittipaldi) que me disse que não teve jeito — contou Reginaldo Leme, em entrevista exclusiva ao Lance!.

De Hamilton a Fittipaldi, fazer xixi no carro, pelo visto, ultrapassa gerações. Ainda assim, tem um detalhe curioso sobre a antiga Fórmula 1 que foi lembrado pelo comentarista brasileiro. Segundo ele, como no início não tinha banheiro nas garagens, alguns pilotos faziam suas necessidades nos próprios muros que separam os boxes da pista.

— Antes da corrida, era comum a gente ver no grid os pilotos saírem ali mesmo, do lado, encostados na mureta, para que a torcida não visse eles fazendo xixi. Era normal, era comum. Hoje em dia, como os autódromos são muito mais bem equipados, têm banheiro dentro dos próprios boxes, isso eles acabam fazendo lá antes de ir — disse.

Mas, é claro, nem todos têm "coragem" de fazer xixi em público. Por isso, há quem decida arriscar no horário apertado para ir ao banheiro. Reginaldo relembrou ainda o momento em que encontrou Nelson Piquet voltando para seu carro, poucos minutos antes do início da prova, e pôde testemunhar a emoção do compatriota antes da final do Mundial de 1983.

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