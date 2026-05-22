Russell supera Hamilton na reta final e leva pole na sprint do Canadá
Kimi Antonelli e Lando Norris fecham Top 3 na largada da sprint
George Russell conquistou a pole position da corrida sprint do GP do Canadá, quinta etapa da Fórmula 1 em 2026. Nesta sexta-feira (22), o britânico da Mercedes liderou a dobradinha da equipe ao superar Kimi Antonelli, segundo colocado, enquanto Lando Norris completou o Top 3. Gabriel Bortoleto avançou ao Q2, mas não conseguiu vaga na fase decisiva e terminou a classificação apenas na 12ª posição, atrás do companheiro de Audi.
Como foi a classificação?
Q1
A classificação começou com Alex Albon e Liam Lawson fora da sessão. Os pilotos rapidamente foram à pista com pneus médios, e Lewis Hamilton foi o primeiro a marcar volta rápida.
A liderança mudou diversas vezes entre Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Max Verstappen e Kimi Antonelli ao longo dos primeiros minutos. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto sofria com os pneus, mas conseguiu reagir e subir para a 12ª colocação.
A sessão foi interrompida por bandeira vermelha após acidente de Fernando Alonso na curva 3. Na relargada, o trânsito atrapalhou diversos pilotos, e apenas Hamilton, Carlos Sainz e Lance Stroll conseguiram completar voltas limpas. No fim, Hamilton confirmou a liderança do Q1 com 1m13s889, enquanto Bortoleto avançou em 15º.
ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez
Q2
Com apenas 10 minutos de duração, os pilotos rapidamente foram à pista, mas os tempos demoraram para aparecer nos primeiros minutos da sessão. Antes da subida de Norris, era Gabriel Bortoleto quem surpreendia ao aparecer na liderança provisória.
Hamilton chegou a reassumir a ponta, mas logo foi superado por George Russell e Kimi Antonelli, que colocaram a Mercedes novamente no topo. Oscar Piastri também cresceu na reta final e assumiu a quarta posição.
Nos minutos decisivos, Carlos Sainz e Max Verstappen melhoraram seus tempos e jogaram Bortoleto para fora do Top 10. O brasileiro ainda flertou com a vaga no Q3, mas acabou eliminado após Nico Hulkenberg melhorar sua volta nos segundos finais. Russell terminou na liderança com 1m13s026.
ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Fernando Alonso
Q3
A sessão decisiva começou com poucos carros na pista. Lewis Hamilton foi o primeiro a deixar os boxes, seguido por Isack Hadjar. Os tempos demoraram para aparecer, e nenhuma volta rápida havia sido registrada até os minutos finais. Hamilton abriu a tabela, mas logo foi superado por George Russell.
Na reta final, a Mercedes confirmou sua força ao garantir uma dobradinha com Russell e Kimi Antonelli. Carlos Sainz ainda assegurou a 10ª posição, enquanto Lando Norris terminou em terceiro.
GP do Canadá: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
