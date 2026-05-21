Há mais de 26 anos, nascia um dos trechos mais emblemáticos da Fórmula 1: o "Muro dos Campeões". O apelido surgiu após o Grande Prêmio do Canadá de 1999, quando três campeões mundiais abandonaram a corrida depois de acidentes na última curva do Circuito Gilles Villeneuve. Desde então, o local virou símbolo da imprevisibilidade da pista canadense e ainda "colecionou" outros dois vencedores da categoria.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O dia 13 de junho de 1999 está marcado na história do automobilismo como o dia em que Jacques Villeneuve, Michael Schumacher e Damon Hill terminaram a corrida da mesma forma. Os três subiram ao pódio? Não, longe disso. Os pilotos bateram no muro da última curva, antes da reta final, e precisaram abandonar a disputa.

Na verdade, o primeiro acidente da sexta etapa da temporada foi de outro Schumacher: o Ralf, irmão mais novo de Michael. O alemão "fez as honras" já nos treinos, mas, por sorte, não repetiu o erro durante a corrida principal. Ao todo, quatro safety cars foram acionados na prova, sendo três ligados a acidentes no muro.

continua após a publicidade

Já na largada, um acidente envolvendo Rubinho Barrichello foi o primeiro a parar a disputa na pista canadense. Após a relargada, demorou apenas uma volta para o brasileiro Ricardo Zonta acertar o muro e deixar a corrida. Embora não seja campeão da F1, o piloto havia conquistado um título mundial no Grand Turismo (GT) em 1998.

A batida de Damon Hill foi a próxima e aconteceu na volta 15. Fora do Top 10, o campeão de 1996 encontrou o muro com sua roda traseira direita. A entrada de um novo safety car conseguiu ser evitada pelo ex-piloto, que levou o carro até um "lugar mais tranquilo" na reta dos boxes. Os detritos deixados, porém, ficaram no caminho de Michael Schumacher.

continua após a publicidade

O heptacampeão mundial liderava a prova quando se acidentou. Após passar por cima de um pedaço da Jordan de Hill, Schumacher perdeu o controle do carro e foi em direção ao temido muro. Seis voltas depois, foi a vez de Jacques Villeneuve encontrar o que viria a ser o "Muro dos Campeões".

Anos depois, outros campeões mundiais também acabaram "apresentados" ao famoso muro canadense. Em 2005, Jenson Button perdeu o controle e acertou a barreira na saída da chicane final. Já em 2011, Sebastian Vettel escapou do traçado e tocou o muro durante uma sessão de treinos. Os acidentes ajudaram a eternizar ainda mais o apelido de "Muro dos Campeões", transformando a curva em um dos pontos mais emblemáticos – e traiçoeiros – da Fórmula 1.

Onde está localizado o "Muro dos Campeões"?

O "Muro dos Campeões" está no último setor do GP do Canadá – área azul do mapa. O setor começa com uma forte frenagem para o hairpin da curva 10, que leva para a principal e mais longa reta do circuito, onde chega à velocidade máxima dos carros. Ao fim da reta, chegam as últimas duas curvas da pista (13 e 14), o principal ponto de ultrapassagem nas corridas, após grande trecho de DRS aberto.

Na segunda perna da chicane, a curva 14, é onde fica localizado o temido muro, que já vitimou cinco campeões do mundo. Por fim, os pilotos voltam à reta principal para fecharem a volta.

Circuito Gilles Villeneuve, palco do GP do Canadá na F1 (Foto: Divulgação/F1)

➡️ Equipe de Bortoleto promete pacote de atualizações para F1 no Canadá

Próxima etapa da F1

Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja programação completa e horários.

🏎️ Aposte em seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.