A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 22 e 24 de maio. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP do Canadá para o treino livre e, na tarde desta sexta-feira (22), formam o grid de largada da corrida sprint. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Tempo real da classificação do GP do Canadá de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Faltam 30 minutos para o início da classificação para a sprint do GP do Canadá

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 100 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 80. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 63 pontos. Veja a lista completa aqui.

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Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

Quinta etapa do calendário

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá, agendado para os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja os horários abaixo:

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

+Aposte na posição de Gabriel Bortoleto, na F1, na classificação da sprint

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