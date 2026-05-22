F1: Bortoleto aponta problema no carro da Audi: 'Falta potência'

Em meio às mudanças nas regras da Fórmula 1, a Audi assumiu a operação da Sauber para 2026 e não vem deixando uma boa impressão. A equipe não somou pontos nos últimos três Grandes Prêmios realizados até aqui, tendo sofrido com desempenhos muito abaixo dos concorrentes. Entre os pontos fracos do carro produzido pela marca alemã, o brasileiro Gabriel Bortoleto destacou a falta de potência do motor.

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— Simplesmente nos falta potência. É isso, realisticamente, que estamos enfrentando agora. Fica claro quando você olha os dados, é exatamente o que estamos passando. Acho que há muitas pequenas áreas aqui e ali que fazem uma grande diferença no final da volta — afirmou.

Em Miami, a Audi teve o segundo carro mais lento na corrida, com 319 km/h registrados no speed trap, ficando à frente apenas da Cadillac, com 318,5 km/h. A Mercedes, líder do mundial de construtores, alcançou 334,1 km/h na prova.

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A equipe sofreu no final de semana da quarta etapa da temporada, com Bortoleto sendo desclassificado da corrida sprint por exceder o limite de pressão e passando por um superaquecimento na máquina ainda no Q1. Além disso, o veículo do parceiro, Nico Hulkenberg, pegou fogo na prova rápida por causa de um vazamento. Anteriormente, ambos os pilotos não conseguiram largar em um GP cada, na Austrália e na China, novamente devido a problemas técnicos.

Questionado sobre a dificuldade da Audi para ultrapassar carros mais lentos, Bortoleto concordou com Hulk, que já havia mencionado o fator do controle dos pilotos sobre os próprios veículos. O único representante do Brasil na F1 reconheceu pontos positivos no R26, mas fez questão de reforçar mais uma vez a necessidade de aprimoramento do motor.

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— Acho que isso vem um pouco da dirigibilidade. Mas, realisticamente, estamos sofrendo um pouco com nosso motor agora. Nosso carro, nosso chassi, parece estar em boa forma. Quanto ao motor, na minha opinião, fizemos um trabalho incrível ao iniciar um projeto com o que temos, mas, quando estamos competindo contra outras equipes neste momento, percebemos um pouco a falta de potência. E às vezes é simplesmente difícil, porque parece que estamos sempre perseguindo nas retas, tentando economizar energia aqui até pegarmos a próxima — avaliou.

GP do Canadá: horários e onde assistir

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

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