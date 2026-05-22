Os seres humanos costumam valorizar os "primeiros" da vida – o primeiro passo, o primeiro treino, a primeira vitória. Afinal, muitas vezes, é justamente esse momento que marca o início de uma grande trajetória. Com Lewis Hamilton e a Fórmula 1 não foi diferente: bastou o triunfo no GP do Canadá de 2007 para que a carreira do britânico começasse a ganhar contornos históricos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A temporada de 2007 era também a primeira de Hamilton na F1. Ao seu lado na McLaren, destacava-se o espanhol Fernando Alonso, que vinha de dois títulos mundiais consecutivos. Não era segredo, então, que a prioridade da equipe era o então bicampeão, enquanto Lewis "sofria" como novato e segundo piloto.

Mas, afinal, havia mesmo diferença entre os pilotos? Embora hoje essa questão esteja ligada mais ao favorecimento estratégico, na época o cenário era ainda mais complexo. Como o regulamento permitia reabastecimento durante a corrida, os carros precisavam iniciar o GP com a mesma quantidade de combustível utilizada ao fim da classificação.

continua após a publicidade

➡️ Acidente de Schumacher na F1 'deu' nome ao 'Muro dos Campeões' no GP do Canadá

Com isso, Alonso frequentemente largava mais "leve", o que favorecia voltas mais rápidas no sábado e uma posição melhor no grid, enquanto Hamilton carregava mais combustível e acabava prejudicado na disputa classificatória. Segundo o britânico, em entrevista coletiva, o GP do Canadá marcou justamente o início de um tratamento mais equilibrado dentro da McLaren.

— Eu sentia que tinha que trabalhar o dobro ou até mais para conseguir ficar na frente dele. No Canadá foi a primeira vez que recebi a mesma quantidade de combustível e consegui a pole e a vitória. Foi um momento especial para mim, porque lutei por algo em que acreditava e, quando nos deram a oportunidade, encontrei esta fé em mim. E o resto é história — relembrou o heptacampeão.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton festeja vitória no GP do Canadá em 2007 (Foto: AFP)

🏎️ Aposte em seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.