F1: Russell relativiza vantagem de Antonelli: 'Não significada nada'

Em um início de ano dominante na Fórmula 1, a Mercedes foi representada por seus dois pilotos no topo do pódio dos quatro Grandes Prêmios realizados até aqui. Se George Russell abriu 2026 vencendo a corrida na Austrália, Kimi Antonelli embalou uma sequência de três vitórias na China, no Japão e em Miami, criando uma vantagem de 20 pontos para o parceiro de equipe no campeonato de pilotos. Porém, o inglês de 28 anos afirma que a diferença "não significa nada" neste momento da temporada.

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Depois da Austrália, Russell só não foi superado por Antonelli nas provas sprint dos outros três GPs. O piloto britânico está na segunda colocação do mundial de pilotos com 80 pontos, enquanto o jovem italiano, em seu segundo ano de F1, lidera a classificação com 100 pontos.

Questionado sobre o impacto do cenário atual da competição no GP do Canadá, Russell disse que não está pensando na disputa por pilotos e que esta será apenas mais uma corrida. Ele reconhece que teve um desempenho abaixo em Miami, primeira etapa da F1 após a pausa forçada, mas prefere se concentrar para fazer seu melhor no Circuito Gilles Villeneuve.

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— É apenas mais uma corrida para mim. É apenas mais uma corrida e nem sequer penso no campeonato. Sei do que sou capaz, sei da velocidade que tenho. Obviamente, Miami foi um fim de semana ruim. Foi um fim de semana difícil para mim lá no ano passado, e fui para Montreal e tive um ótimo fim de semana. Não significa que este ano vai ser igual, mas só preciso me concentrar em mim mesmo, seguir meus processos como fiz em Melbourne, como fiz na China, e controlar o que posso controlar.

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Russell também elogiou o momento individual do companheiro de escuderia, que, segundo ele, não apresentou grande evolução porque já tinha corrido rápido no ano de estreia na categoria.

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— Acho que Kimi foi excepcionalmente rápido durante todo o ano passado. Uma grande diferença foi que estávamos na briga com várias outras equipes e cada sessão era um desafio. Mesmo só para passar da Q1 no ano passado, havia muita pressão, muito estresse para chegar à Q3. Linhas de partida semelhantes: se fizéssemos uma largada ruim no ano passado, não conseguíamos recuperar as quatro ou cinco posições que perdíamos porque não tínhamos essa vantagem de ritmo. Portanto, sem dúvida, ele está tendo um desempenho de altíssimo nível, mas eu sabia que isso sempre esteve dentro dele e vi isso no ano passado. Então, sim, ele é um piloto fantástico.

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Apesar da disputa estar concentrada atualmente entre os dois pilotos da Mercedes, Russell reforçou que não deseja ver uma rivalidade se formar entre os dois. O britânico prefere enxergar a si mesmo como um concorrente, como forma de se motivar.

— Tenho que ser honesto, vejo apenas a mim mesmo como meu principal concorrente. E é isso que tenho feito nos últimos sete anos em toda a minha carreira na F1. Sei que, se cumprir todos os meus objetivos, posso vencer qualquer um. E foi assim no ano passado, quando fui companheiro de equipe de Kimi, e no ano anterior, quando fui companheiro de equipe de Lewis (Hamilton).

GP do Canadá: horários e onde assistir

George Russell liderou o Treino Livre 1 da F1 no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

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