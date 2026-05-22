Antonelli supera bandeiras vermelhas e lidera treino do Canadá na F1; Bortoleto é 11º
George Russell e Lewis Hamilton fecharam o pódio
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Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio do Canadá, quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (22), o italiano marcou 1m13s402 e liderou a sessão com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a sessão na 11ª colocação.
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O treino livre em Montreal foi marcado por três interrupções e acabou estendido em 15 minutos. A primeira bandeira vermelha ocorreu após Liam Lawson perder a direção e parar na pista. Pouco depois, Alexander Albon bateu forte depois de atropelar uma marmota no Circuito Gilles Villeneuve. Já nos minutos finais, George Russell rodou e tocou no muro, enquanto Esteban Ocon perdeu o controle em alta velocidade e bateu de frente, provocando a terceira paralisação da atividade.
Desempenho de Bortoleto
Bortoleto começou o treino entre os dez primeiros, apesar de estar com os pneus duros, e chegou a aparecer em oitavo lugar nas voltas iniciais. Na sequência, melhorou sua marca e assumiu momentaneamente a nona colocação.
Com a evolução da pista e a troca de pneus dos adversários, o brasileiro caiu algumas posições ao longo da sessão. Nos minutos finais, utilizando compostos macios, conseguiu assegurar o 11º lugar no único treino livre do fim de semana.
Como foi o treino livre?
A atividade começou com a maioria dos pilotos utilizando pneus duros. Max Verstappen e Oscar Piastri alternaram a liderança na primeira metade da sessão, enquanto George Russell e Antonelli também apareceram na ponta em diferentes momentos.
Os problemas começaram cedo com Franco Colapinto, que ficou sem acelerador em sua Alpine. Depois da primeira interrupção causada por Lawson, o treino voltou a ser interrompido após o acidente de Albon. Com mais tempo acrescentado à sessão, a Mercedes passou a dominar as ações na reta final.
Russell assumiu a liderança após trocar os pneus duros pelos macios, mas Antonelli respondeu rapidamente e abriu vantagem de 0s4 sobre o companheiro. Charles Leclerc ainda chegou ao terceiro lugar nos minutos finais, porém Lewis Hamilton retomou a posição pouco depois e fechou o treino atrás da dupla da Mercedes.
Resultado geral
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:13.402
2º
George Russell
Mercedes
+0.142
3º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.774
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.953
5º
Max Verstappen
Red Bull
+0.964
6º
Lando Norris
McLaren
+1.397
7º
Oscar Piastri
McLaren
+1.561
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+2.050
9º
Nico Hulkenberg
Audi
+2.296
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
+2.461
11º
Gabriel Bortoleto
Audi
+2.812
12º
Isack Hadjar
Red Bull
+2.851
13º
Esteban Ocon
Haas
+3.095
14º
Alexander Albon
Williams
+3.240
15º
Carlos Sainz
Williams
+3.258
16º
Pierre Gasly
Alpine
+3.407
17º
Lance Stroll
Aston Martin
+3.576
18º
Liam Lawson
Racing Bulls
+4.029
19º
Oliver Bearman
Haas
+4.368
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
+4.466
21º
Sergio Pérez
Cadillac
+4.524
22º
Franco Colapinto
Alpine
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GP do Canadá: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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SÁBADO, 23 DE MAIO
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DOMINGO, 24 DE MAIO
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