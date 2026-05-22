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Antonelli supera bandeiras vermelhas e lidera treino do Canadá na F1; Bortoleto é 11º

George Russell e Lewis Hamilton fecharam o pódio

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
15:19
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Gabriel Bortoleto liderando pelotão no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto liderando pelotão no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
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Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio do Canadá, quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (22), o italiano marcou 1m13s402 e liderou a sessão com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a sessão na 11ª colocação.

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O treino livre em Montreal foi marcado por três interrupções e acabou estendido em 15 minutos. A primeira bandeira vermelha ocorreu após Liam Lawson perder a direção e parar na pista. Pouco depois, Alexander Albon bateu forte depois de atropelar uma marmota no Circuito Gilles Villeneuve. Já nos minutos finais, George Russell rodou e tocou no muro, enquanto Esteban Ocon perdeu o controle em alta velocidade e bateu de frente, provocando a terceira paralisação da atividade.

Desempenho de Bortoleto

Bortoleto começou o treino entre os dez primeiros, apesar de estar com os pneus duros, e chegou a aparecer em oitavo lugar nas voltas iniciais. Na sequência, melhorou sua marca e assumiu momentaneamente a nona colocação.

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Com a evolução da pista e a troca de pneus dos adversários, o brasileiro caiu algumas posições ao longo da sessão. Nos minutos finais, utilizando compostos macios, conseguiu assegurar o 11º lugar no único treino livre do fim de semana.

Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Como foi o treino livre?

A atividade começou com a maioria dos pilotos utilizando pneus duros. Max Verstappen e Oscar Piastri alternaram a liderança na primeira metade da sessão, enquanto George Russell e Antonelli também apareceram na ponta em diferentes momentos.

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Os problemas começaram cedo com Franco Colapinto, que ficou sem acelerador em sua Alpine. Depois da primeira interrupção causada por Lawson, o treino voltou a ser interrompido após o acidente de Albon. Com mais tempo acrescentado à sessão, a Mercedes passou a dominar as ações na reta final.

Russell assumiu a liderança após trocar os pneus duros pelos macios, mas Antonelli respondeu rapidamente e abriu vantagem de 0s4 sobre o companheiro. Charles Leclerc ainda chegou ao terceiro lugar nos minutos finais, porém Lewis Hamilton retomou a posição pouco depois e fechou o treino atrás da dupla da Mercedes.

Resultado geral

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

Kimi Antonelli

Mercedes

1:13.402

George Russell

Mercedes

+0.142

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.774

Charles Leclerc

Ferrari

+0.953

Max Verstappen

Red Bull

+0.964

Lando Norris

McLaren

+1.397

Oscar Piastri

McLaren

+1.561

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+2.050

Nico Hulkenberg

Audi

+2.296

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

+2.461

11º

Gabriel Bortoleto

Audi

+2.812

12º

Isack Hadjar

Red Bull

+2.851

13º

Esteban Ocon

Haas

+3.095

14º

Alexander Albon

Williams

+3.240

15º

Carlos Sainz

Williams

+3.258

16º

Pierre Gasly

Alpine

+3.407

17º

Lance Stroll

Aston Martin

+3.576

18º

Liam Lawson

Racing Bulls

+4.029

19º

Oliver Bearman

Haas

+4.368

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

+4.466

21º

Sergio Pérez

Cadillac

+4.524

22º

Franco Colapinto

Alpine

-

GP do Canadá: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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