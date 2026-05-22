Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio do Canadá, quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (22), o italiano marcou 1m13s402 e liderou a sessão com George Russell, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a sessão na 11ª colocação.

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O treino livre em Montreal foi marcado por três interrupções e acabou estendido em 15 minutos. A primeira bandeira vermelha ocorreu após Liam Lawson perder a direção e parar na pista. Pouco depois, Alexander Albon bateu forte depois de atropelar uma marmota no Circuito Gilles Villeneuve. Já nos minutos finais, George Russell rodou e tocou no muro, enquanto Esteban Ocon perdeu o controle em alta velocidade e bateu de frente, provocando a terceira paralisação da atividade.

Desempenho de Bortoleto

Bortoleto começou o treino entre os dez primeiros, apesar de estar com os pneus duros, e chegou a aparecer em oitavo lugar nas voltas iniciais. Na sequência, melhorou sua marca e assumiu momentaneamente a nona colocação.

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Com a evolução da pista e a troca de pneus dos adversários, o brasileiro caiu algumas posições ao longo da sessão. Nos minutos finais, utilizando compostos macios, conseguiu assegurar o 11º lugar no único treino livre do fim de semana.

Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Como foi o treino livre?

A atividade começou com a maioria dos pilotos utilizando pneus duros. Max Verstappen e Oscar Piastri alternaram a liderança na primeira metade da sessão, enquanto George Russell e Antonelli também apareceram na ponta em diferentes momentos.

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Os problemas começaram cedo com Franco Colapinto, que ficou sem acelerador em sua Alpine. Depois da primeira interrupção causada por Lawson, o treino voltou a ser interrompido após o acidente de Albon. Com mais tempo acrescentado à sessão, a Mercedes passou a dominar as ações na reta final.

Russell assumiu a liderança após trocar os pneus duros pelos macios, mas Antonelli respondeu rapidamente e abriu vantagem de 0s4 sobre o companheiro. Charles Leclerc ainda chegou ao terceiro lugar nos minutos finais, porém Lewis Hamilton retomou a posição pouco depois e fechou o treino atrás da dupla da Mercedes.

Resultado geral

posição piloto equipe tempo/intervalo 1º Kimi Antonelli Mercedes 1:13.402 2º George Russell Mercedes +0.142 3º Lewis Hamilton Ferrari +0.774 4º Charles Leclerc Ferrari +0.953 5º Max Verstappen Red Bull +0.964 6º Lando Norris McLaren +1.397 7º Oscar Piastri McLaren +1.561 8º Arvid Lindblad Racing Bulls +2.050 9º Nico Hulkenberg Audi +2.296 10º Fernando Alonso Aston Martin +2.461 11º Gabriel Bortoleto Audi +2.812 12º Isack Hadjar Red Bull +2.851 13º Esteban Ocon Haas +3.095 14º Alexander Albon Williams +3.240 15º Carlos Sainz Williams +3.258 16º Pierre Gasly Alpine +3.407 17º Lance Stroll Aston Martin +3.576 18º Liam Lawson Racing Bulls +4.029 19º Oliver Bearman Haas +4.368 20º Valtteri Bottas Cadillac +4.466 21º Sergio Pérez Cadillac +4.524 22º Franco Colapinto Alpine -

GP do Canadá: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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