Verstappen vence corrida em carro da Ferrari; entenda
Neerlandês dá show e sobra em longo circuito na Alemanha
De forma brilhante, Max Verstappen venceu a nona etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (NLS), ao lado de Chris Lulham, representando a dupla "Verstappen.com Racing", neste sábado (27). Em sua estreia com a Ferrari 296 GT3 no circuito, sobrou na corrida de 4h realizada no lendário traçado de Nordschleife, na Alemanha, com mais de 24 km, pela categoria GT3.
O neerlandês saiu da terceira posição, colocou o carro na liderança ainda na curva inicial e não perdeu mais o posto. Verstappen conduziu o carro da Ferrari, sua "rival" na F1, durante a primeira metade da corrida. Dessa forma, aplicou vantagem de mais de um minuto em relação aos adversários, permitindo que Lulham assumisse na segunda parte apenas com a missão de administrar até a vitória.
O parceiro do tricampeão da Fórmula 1 cruzou a linha de chegada com 24s496 de vantagem sobre Jann Mardenborough, que dividia o Ford Mustang #9 com Dennis Fetzer e Fabio Scherer. Vale ressaltar que Lulham e Mardenborough foram descobertos no automobilismo virtual.
Vincent Kolb e Frank Stippler, que dirigiram o Ford Mustang #6, completaram o pódio.
Verstappen de volta à Fórmula 1
A Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) retorna em 10 e 11 de outubro para a etapa derradeira da temporada 2025. Verstappen, porém, vira a chave para a Fórmula 1. O neerlandês disputa o GP da Singapura no próximo fim de semana. Apesar de as chances serem pequenas, Max ainda sonha com uma reviravolta para buscar o título da F1 2025, atualmente liderada por Oscar Piastri (McLaren).
Classificação de pilotos da F1 2025
Oscar Piastri (McLaren) - 324 pontos
Lando Norris (McLaren) - 299 pontos
Max Verstappen (Red Bull) - 255 pontos
George Russell (Mercedes) - 212 pontos
Charles Leclerc (Ferrari) - 165 pontos
