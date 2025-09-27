menu hamburguer
Fórmula 1

Verstappen vence corrida em carro da Ferrari; entenda

Neerlandês dá show e sobra em longo circuito na Alemanha

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
15:21
Max Verstappen após correr na nona etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (Foto: Reprodução / X)
De forma brilhante, Max Verstappen venceu a nona etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (NLS), ao lado de Chris Lulham, representando a dupla "Verstappen.com Racing", neste sábado (27). Em sua estreia com a Ferrari 296 GT3 no circuito, sobrou na corrida de 4h realizada no lendário traçado de Nordschleife, na Alemanha, com mais de 24 km, pela categoria GT3.

O neerlandês saiu da terceira posição, colocou o carro na liderança ainda na curva inicial e não perdeu mais o posto. Verstappen conduziu o carro da Ferrari, sua "rival" na F1, durante a primeira metade da corrida. Dessa forma, aplicou vantagem de mais de um minuto em relação aos adversários, permitindo que Lulham assumisse na segunda parte apenas com a missão de administrar até a vitória.

Max Verstappen dirige Ferrari na nona etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (Foto: Reprodução / X)
Max Verstappen dirige Ferrari na nona etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (Foto: Reprodução / X)

O parceiro do tricampeão da Fórmula 1 cruzou a linha de chegada com 24s496 de vantagem sobre Jann Mardenborough, que dividia o Ford Mustang #9 com Dennis Fetzer e Fabio Scherer. Vale ressaltar que Lulham e Mardenborough foram descobertos no automobilismo virtual.

Vincent Kolb e Frank Stippler, que dirigiram o Ford Mustang #6, completaram o pódio.

Verstappen de volta à Fórmula 1

A Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) retorna em 10 e 11 de outubro para a etapa derradeira da temporada 2025. Verstappen, porém, vira a chave para a Fórmula 1. O neerlandês disputa o GP da Singapura no próximo fim de semana. Apesar de as chances serem pequenas, Max ainda sonha com uma reviravolta para buscar o título da F1 2025, atualmente liderada por Oscar Piastri (McLaren).

Classificação de pilotos da F1 2025
Oscar Piastri (McLaren) - 324 pontos
Lando Norris (McLaren) - 299 pontos
Max Verstappen (Red Bull) - 255 pontos
George Russell (Mercedes) - 212 pontos
Charles Leclerc (Ferrari) - 165 pontos

