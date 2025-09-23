Norris diz que má fase da Red Bull na F1 foi superestimada
Max Verstappen, piloto da Red Bull, vem de duas vitórias consecutivas na F1
Depois de duas vitórias consecutivas de Max Verstappen, Lando Norris acredita que a má fase da Red Bull na Fórmula 1 (F1) foi superestimada. O neerlandês voltou ao topo do pódio após amargar um jejum de quatro meses sem triunfar. O inglês da McLaren, que ficou com um modesto sétimo lugar no GP do Azerbaijão, saiu em defesa do desempenho do RB21.
Norris, que é segundo no Mundial de Pilotos, perdeu a oportunidade de encurtar a distância para o rival e companheiro de equipe Oscar Piastri, que líder do campeonato, bateu na primeira volta. Com o sétimo posto em Baku, Lando está 25 pontos atrás do australiano, e afirmou que o ritmo da Red Bull era muito forte.
— Não acho que estávamos mal, mas nem consegui manter ritmo com (Yuki) Tsunoda e tinham partes da pista em que o carro da Red Bull era incrivelmente rápido. Não tive chance de manter o ritmo deles em certas áreas do circuito — declarou em entrevista ao site inglês "The Race".
— Nós claramente tivemos dificuldades neste fim de semana. O carro era difícil de pilotar, muito no limite. Era fácil ou ficar mais lento, ou com o sentimento de que estava ali, mas era questão de uma travada e tudo daria errado. O carro não nos deu confiança neste fim de semana — seguiu.
Lando Norris pede para fãs não subestimarem a Red Bull
Com o triunfo em Baku, Verstappen chegou a quatro vitórias em 2025 — uma a menos que Norris — e cortou a diferença para Piastri em 25 pontos, deixando a distância em 69. Lando pediu para que os fãs parem de subestimar o poder da Red Bull, citando que as ocasiões em que o time foi mais lento são raras.
— Não é tão frequente que eles são lentos. Então, as pessoas precisam parar de ficar surpresas quando são rápidos. Max já venceu corridas no início do ano. Eles foram rápidos a temporada inteira, trouxeram algumas atualizações em Monza que os ajudaram ainda mais. Não estou surpreso, sabemos que eles são muito fortes e com um dos melhores pilotos da F1. Não esperávamos menos. Eles vão tornar nossa vida difícil pelo resto da temporada — concluiu.
