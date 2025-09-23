Norris diz que má fase da Red Bull na F1 foi superestimada

Depois de duas vitórias consecutivas de Max Verstappen, Lando Norris acredita que a má fase da Red Bull na Fórmula 1 (F1) foi superestimada. O neerlandês voltou ao topo do pódio após amargar um jejum de quatro meses sem triunfar. O inglês da McLaren, que ficou com um modesto sétimo lugar no GP do Azerbaijão, saiu em defesa do desempenho do RB21.

Norris, que é segundo no Mundial de Pilotos, perdeu a oportunidade de encurtar a distância para o rival e companheiro de equipe Oscar Piastri, que líder do campeonato, bateu na primeira volta. Com o sétimo posto em Baku, Lando está 25 pontos atrás do australiano, e afirmou que o ritmo da Red Bull era muito forte.

Max Verstappen, da Red Bull, na classificação para o GP do Azerbaijão, no circuito de Baku (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

— Não acho que estávamos mal, mas nem consegui manter ritmo com (Yuki) Tsunoda e tinham partes da pista em que o carro da Red Bull era incrivelmente rápido. Não tive chance de manter o ritmo deles em certas áreas do circuito — declarou em entrevista ao site inglês "The Race".

— Nós claramente tivemos dificuldades neste fim de semana. O carro era difícil de pilotar, muito no limite. Era fácil ou ficar mais lento, ou com o sentimento de que estava ali, mas era questão de uma travada e tudo daria errado. O carro não nos deu confiança neste fim de semana — seguiu.

Lando Norris pede para fãs não subestimarem a Red Bull

Com o triunfo em Baku, Verstappen chegou a quatro vitórias em 2025 — uma a menos que Norris — e cortou a diferença para Piastri em 25 pontos, deixando a distância em 69. Lando pediu para que os fãs parem de subestimar o poder da Red Bull, citando que as ocasiões em que o time foi mais lento são raras.

— Não é tão frequente que eles são lentos. Então, as pessoas precisam parar de ficar surpresas quando são rápidos. Max já venceu corridas no início do ano. Eles foram rápidos a temporada inteira, trouxeram algumas atualizações em Monza que os ajudaram ainda mais. Não estou surpreso, sabemos que eles são muito fortes e com um dos melhores pilotos da F1. Não esperávamos menos. Eles vão tornar nossa vida difícil pelo resto da temporada — concluiu.