F1: Hamilton atualiza estado de Roscoe após parada cardíaca

Lewis Hamilton detalhou na manha desta sexta-feira (26) o estado de saúde de Roscoe, seu cachorro de estimação, personagem frequente no paddock da F1 nos últimos anos. O heptacampeão mundial pediu por pensamentos positivos pela melhora, após o bulldog inglês ser colocado em coma em decorrência de uma parada cardíaca.

Nesta semana, Hamilton utilizou as redes sociais com uma imagem de Roscoe realizando um tratamento, indicando a condição delicada no estado de saúde do cachorro. Sem detalhes na ocasião o britânico somente mencionou que passou por horas assustadoras. Desta vez, o heptacampeão esmiuçou o quadro do bulldog inglês.

Ao mesmo tempo — e sem expor os motivos —, a Ferrari confirmou que Hamilton não participa dos testes de pneus da Pirelli para 2026 na F1, iniciados na manhã desta sexta-feira em Mugello, na Itália. Além de Charles Leclerc na pista, o time escalou Guanyu Zhou para o lugar do britânico.

— Por favor, mantenham o Roscoe em seus pensamentos. Quero mantê-los atualizados. Roscoe pegou pneumonia novamente e estava com dificuldade para respirar. Foi internado no hospital e sedado para se acalmar enquanto faziam exames, e sofreu uma parada cardíaca durante o processo— explicou Hamilton via Instagram.

— Conseguiram reanimá-lo e agora está em coma. Não sabemos se vai acordar. Amanhã vão tentar despertá-lo. Estou ao lado dele e quero agradecer a todos pelas orações e pelo apoio — completou o piloto.

Lewis Hamilton e seu cachorro, Roscoe (Foto: Reprodução Instagram)

A Fórmula 1 terá um fim de semana de descanso até a próxima etapa da temporada. Carros e pilotos voltam às pistas entre os dias 3 e 5 de outubro, para o GP de Singapura.

