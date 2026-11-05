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Verstappen, sobre temporada turbulenta na F1: 'surpresa estar em segundo'

Tetracampeão viveu ano de altos e baixos com a Red Bull

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
05/11/2026 16:26
Atualizado há 1 minutos
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Max Verstappen, da Red Bull Racing, em coletiva no GP de São Paulo.
Max Verstappen, da Red Bull Racing, em coletiva no GP de São Paulo. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A temporada de 2026 tem sido atípica para o tetracampeão de Fórmula 1 (F1) Max Verstappen. Habituado a competir no primeiro pelotão, o holandês sofreu com as dificuldades de adaptação da Red Bull ao novo regulamento e não escondeu sua frustração na primeira parte do campeonato. Segundo colocado do Mundial de Pilotos às vésperas do Grande Prêmio de São Paulo, ele exaltou a capacidade de recuperação da equipe ao longo da disputa.

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— É uma grande surpresa estar em segundo no campeonato, para ser sincero, mas aceitamos. Nós tivemos muitas dificuldades como equipe no início, o carro não estava onde queríamos e provavelmente ainda temos muito a aprender sobre a unidade de potência. O carro tem sido muito mais competitivo ultimamente — avaliou.

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A virada de desempenho veio na segunda metade do campeonato, atrelada às atualizações no carro da Red Bull. Verstappen deu um salto na classificação após as vitórias no GP do Bahrein e Singapura, em outubro, e na Cidade do México, quando escalou a partir da quinta posição do grid.

— Da minha parte, você nunca desiste, ou melhor, nunca se contenta com o sexto ou sétimo lugar. Mesmo quando eu estava nesta posição, lutando no pelotão intermediário, eu ainda tentava tirar o melhor proveito da situação. Às vezes, isso é um sexto lugar, quando o carro não é capaz de ter um desempenho melhor. Mas, quando o carro está numa janela melhor, você consegue lutar mais à frente e eventualmente vencer corridas. Isso mostra que a equipe nunca desistiu e continuou trabalhando para encontrar melhorias — concluiu.

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A quatro corridas para o encerramento da temporada, Max Verstappen aparece em segundo lugar, atrás apenas do já campeão Kimi Antonelli, com 261 pontos. A Red Bull é a terceira colocada do Mundial de Construtores, com 382 pontos, atrás de Mercedes e Ferrari.

Max Verstappen no paddock de Interlagos, ao lado de equipe Red Bull Racing
Max Verstappen no paddock de Interlagos, ao lado de equipe Red Bull Racing (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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