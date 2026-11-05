Gabriel Bortoleto deixará de ser um brasileiro "solitário" no grid da Fórmula 1 (F1) no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, neste final de semana. Desta vez, correrá ao lado de Rafael Câmara que, além de compatriota, é amigo de infância e companheiro nos primeiros passos na modalidade.

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Durante conversa com a imprensa no Autódromo de Interlagos nesta quinta-feira (5), o piloto da Audi relembrou os momentos na casa em que viveram em Descezano, na Itália, quando ainda eram crianças e buscavam o sonho de se tornar pilotos profissionais.

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— A gente tacava o terror naquela casa. Era a primeira casa que eu morei na Itália. Então, pô, foi muita alegria. Era um momento puro, né? Falar o quê? Não tinha política, não tinha… Não tinha nada, era literalmente chegar na pista 20 minutos antes da sessão, se divertir, andar de kart. Acabava o dia, a gente ia andar de indoor. Loucura — contou.

Animado com a chegada de Rafa à Fórmula 1, Bortoleto admitiu ter tido pouco tempo para conversar com o amigo, devido à agenda apertada de compromissos ao longo do Grande Prêmio do Brasil, mas afirmou que vê o pernambucano pronto para esta nova etapa.

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— Ele não precisa de conselho de um cara da idade dele, primeiro de tudo. Mas eu acho que, seja grato a oportunidade que ele está tendo, que eu tenho certeza que é, e aproveite, porque correr em casa com a primeira corrida e poder estar na Fórmula 1 é uma oportunidade incrível na vida dele e eu tenho certeza que ele vai aproveitar isso, porque ele é super rápido, talentoso - completou.

Gabriel Bortoleto durante entrevista coletiva no Autódromo de Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Veterano, eu?

Em sua segunda temporada completa na Fórmula 1, Bortoleto "se assustou" ao ser chamado de veterano durante a entrevista coletiva. Em tom descontraído, o piloto de 21 anos reconheceu o ganho de experiência ao longo de 2026, mas destacou estar em uma trilha de crescimento com a Audi.

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— Veterano? Você sabe quantos anos eu tenho? Tem cara que já está aqui há 15, anos! Veterano... Calma, pô! — disse, arrancando risos dos jornalistas — A Audi pegou um menino jovem com um projeto novo e falou: "esse cara vai ser o cara do nosso projeto a longo prazo". E esse é um ano que sempre foi muito claro que ia ser provavelmente mais difícil que o primeiro, porque a gente ia trazer um motor próprio nosso, que é uma das coisas mais complexas a serem feitas no mundo. Aqui tem muita gente profissional, trabalhando, sério. Então a gente está aqui para construir - concluiu.

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