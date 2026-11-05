Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Bortoleto brinca com rótulo de 'veterano' e evita aconselhar Rafa Câmara

Piloto da Audi relembrou amizade de infância com o compatriota que estreia na Haas

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
05/11/2026 15:42
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto conversa com a imprensa antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1
Gabriel Bortoleto conversa com a imprensa antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Gabriel Bortoleto deixará de ser um brasileiro "solitário" no grid da Fórmula 1 (F1) no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, neste final de semana. Desta vez, correrá ao lado de Rafael Câmara que, além de compatriota, é amigo de infância e companheiro nos primeiros passos na modalidade.

➡️Garagem da Haas em Interlagos é atualizada com nome e foto de Rafa Câmara

➡️Como chegar a Interlagos? Caminhos e transportes até a etapa da F1

Durante conversa com a imprensa no Autódromo de Interlagos nesta quinta-feira (5), o piloto da Audi relembrou os momentos na casa em que viveram em Descezano, na Itália, quando ainda eram crianças e buscavam o sonho de se tornar pilotos profissionais.

continua após a publicidade

— A gente tacava o terror naquela casa. Era a primeira casa que eu morei na Itália. Então, pô, foi muita alegria. Era um momento puro, né? Falar o quê? Não tinha política, não tinha… Não tinha nada, era literalmente chegar na pista 20 minutos antes da sessão, se divertir, andar de kart. Acabava o dia, a gente ia andar de indoor. Loucura — contou.

Animado com a chegada de Rafa à Fórmula 1, Bortoleto admitiu ter tido pouco tempo para conversar com o amigo, devido à agenda apertada de compromissos ao longo do Grande Prêmio do Brasil, mas afirmou que vê o pernambucano pronto para esta nova etapa.

continua após a publicidade

— Ele não precisa de conselho de um cara da idade dele, primeiro de tudo. Mas eu acho que, seja grato a oportunidade que ele está tendo, que eu tenho certeza que é, e aproveite, porque correr em casa com a primeira corrida e poder estar na Fórmula 1 é uma oportunidade incrível na vida dele e eu tenho certeza que ele vai aproveitar isso, porque ele é super rápido, talentoso - completou.

Gabriel Bortoleto durante entrevista coletiva no Autódromo de Interlagos
Gabriel Bortoleto durante entrevista coletiva no Autódromo de Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Veterano, eu?

Em sua segunda temporada completa na Fórmula 1, Bortoleto "se assustou" ao ser chamado de veterano durante a entrevista coletiva. Em tom descontraído, o piloto de 21 anos reconheceu o ganho de experiência ao longo de 2026, mas destacou estar em uma trilha de crescimento com a Audi.

continua após a publicidade

— Veterano? Você sabe quantos anos eu tenho? Tem cara que já está aqui há 15, anos! Veterano... Calma, pô! — disse, arrancando risos dos jornalistas — A Audi pegou um menino jovem com um projeto novo e falou: "esse cara vai ser o cara do nosso projeto a longo prazo". E esse é um ano que sempre foi muito claro que ia ser provavelmente mais difícil que o primeiro, porque a gente ia trazer um motor próprio nosso, que é uma das coisas mais complexas a serem feitas no mundo. Aqui tem muita gente profissional, trabalhando, sério. Então a gente está aqui para construir - concluiu.

➡️Rafa Câmara busca quebrar maldição que afeta brasileiros há 50 anos na F1

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Rafa Câmara analisa estreia em carro da F1: 'Não será fácil'

Há 4 minutos
SAO PAULO, SP, 30.10.2025-COLETIVA DE IMPRENSA F1 GRANDE PREMIO DE SAO PAULO 2025: Coletiva de imprensa com o Prefeito de Sao Paulo, Ricardo Nunes e o CEO do GP Sao Paulo de Formula 1, Alan Adler, para a apresentacao do Formula 1 MSC Cruises Grande Premio de Sao Paulo 2025, acontece nesta quinta-feira, dia 30, no autodromo de Interlagos, em Sao Paulo. (Foto: Vinicius Nunes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) Agencia F8/Agencia F8

Fórmula 1

Como chegar a Interlagos? Caminhos e transportes até a etapa da F1

Há 3 horas
Box da Haas F1 no GP de São Paulo, carro #51 em montagem com a equipe técnica.

Fórmula 1

Garagem da Haas em Interlagos é atualizada com nome e foto de Rafa Câmara

Há 3 horas
Fabiana Nascimento é psicóloga esportiva, com especialidade em automobilismo

Fórmula 1

Mulheres no automobilismo: desafios e preconceitos dentro e fora da F1

Há 4 horas
Piloto de Fórmula 1 em jaqueta clara, em frente à pista, sorrindo para a câmera.

Fórmula 1

Alan Jones, campeão da Fórmula 1 em 1980, morre aos 80 anos

Há 6 horas
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Fórmula 1

Rafa Câmara busca quebrar maldição que afeta brasileiros há 50 anos na F1

Há 6 horas
Mais LANCE!
Kimi Antonelli em coletiva no GP de Interlagos, segurando microfone, boné azul Mercedes, diante de painéis com logos Petronas.

Mercedes revela bastidores da formação de Kimi Antonelli até o título da Fórmula 1

Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

Hamilton bate marca em Interlagos vista apenas uma vez na F1

Kimi Antonelli em coletiva no GP de Interlagos, segurando microfone, boné azul Mercedes, diante de painéis com logos Petronas.

Antonelli exalta Rafa Câmara e Bortoleto na F1: 'Muito talentoso'

Kimi Antonelli em palco no GP de Interlagos, usando boné azul e camiseta branca.

'Em casa', Antonelli reverencia Senna antes do GP de Interlagos

O piloto brasileiro de Fórmula 1, Rafael Câmara, sentado ao lado do chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu

Rafa Câmara exalta chance na F1 em Interlagos: 'Especial'

Charles Leclerc em ação no GP da Bélgica de F1 2026

Nasce primeira filha de Charles Leclerc, e piloto desfalca treino em Interlagos

Autódromo de Interlagos, palco da F1 no Brasil (Foto: Divulgação / Prefeitura de São Paulo)

Autódromo de Interlagos não é o verdadeiro nome do palco da F1 no Brasil

Capacete branco com a bandeira do Brasil, grafismos verde/amarelo, figura segurando troféu e logotipo circular com retrato.

Bortoleto terá capacete especial no GP de São Paulo de F1

Esteban Ocon, da Haas, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

Substituído por Rafael Câmara, Ocon está fora da F1 2026

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027

Rafa Câmara vai estrear na F1 em Interlagos após Haas antecipar promoção

Kimi Antonelli ao lado do carro de Fórmula 1 da Mercedes no México

Antonelli usará capacete em homenagem a Senna no GP de São Paulo

George Russell, piloto da Mercedes, com boné azul e uniforme preto com logotipos da equipe.

George Russell desabafa sobre temporada: 'não foi meu ano'

Oliver Bearman (Haas F1 Team) no pit lane durante o GP do México de F1.

Dúvida na Haas aproxima Rafa Câmara de estreia na F1 em Interlagos