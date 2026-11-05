Pierre Gasly guarda lembranças mais do que especiais do GP de São Paulo. O francês já subiu ao pódio duas vezes em Interlagos e terminou na zona de pontuação em cinco de suas oito participações no circuito. Além do bom retrospecto na pista, a passagem pelo Brasil também costuma reservar encontros com grandes nomes do esporte — algo que o piloto da Alpine faz questão de aproveitar.

➡️ Verstappen, sobre temporada turbulenta na F1: 'Surpresa estar em segundo'

— Sim, é um ótimo começo e eu adoro esse lugar. É a única pista onde tenho dois pódios na F1. O primeiro foi em 2019 e depois em 2024, sob a chuva. E o domingo parece que vai chover. Então, estou muito animado — afirmou Gasly.

continua após a publicidade

O primeiro pódio do francês em Interlagos veio em 2019, quando ainda defendia a Toro Rosso. Na ocasião, ele terminou a corrida em segundo lugar, atrás apenas de Max Verstappen, e conquistou o melhor resultado de sua carreira até então. Cinco anos depois, já pela Alpine, voltou a subir ao pódio no GP de São Paulo. Desta vez, com a terceira colocação em uma prova marcada pelas condições de pista molhada e, novamente, pela vitória do tetracampeão mundial.

Fã declarado de futebol, Gasly também costuma aproveitar as visitas ao Brasil para encontrar atletas e ex-atletas de diferentes modalidades. Na última quarta-feira (4), o piloto se reuniu com Cafu e dois jogadores do Palmeiras, Flaco López e Agustín Giay. O ex-tenista Guga Kuerten também participou do encontro.

continua após a publicidade

— Foi incrível encontrar o Cafu, como já fiz várias vezes. Tivemos muito tempo para conversar sobre a carreira dele, sobre a F1 e sobre a vida. Com o Guga Kuerten foi a mesma coisa. Ele me disse que tinha uma longa lista de lugares que eu precisava visitar no Brasil. Eles são atletas incríveis, e eu adoro conversar com esses caras sobre o sucesso que tiveram naquela época, como enxergam o esporte agora e também como veem a F1. Foi muito divertido — contou.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A troca de experiências com nomes que marcaram outras modalidades é mais um dos motivos que tornam a passagem pelo país especial para Gasly. Entre a expectativa por mais um bom resultado em Interlagos e os encontros fora do paddock, o francês chega a São Paulo com boas recordações e a possibilidade de ampliar ainda mais sua história no circuito. Além de, claro, torcer para que a chuva esperada para domingo ajude mais uma vez.

continua após a publicidade