Verstappen seria campeão da F1 considerando últimas cinco corridas; veja somatório
Piloto soma 119 pontos desde a volta do recesso de verão da categoria
- Matéria
- Mais Notícias
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) neste domingo (19). Já é a terceira vitória desde a volta do recesso de verão da categoria. Considerando as últimas cinco corridas, que marcam a volta das férias, o holandês somaria 119 pontos, ficando a frente de concorrentes como Lando Norris e Oscar Piastri. Veja como ficaria o campeonato considerando somente as corridas pós-recesso.
Relacionadas
➡️ Em decadência de Piastri, Norris e Verstappen ameaçam título na F1; veja números
Se somente as cinco últimas corridas valessem para o título mundial, o atual líder, Oscar Piastri, seria somente o terceiro no campeonato de pilotos. O australiano vem em decadência desde o GP do Azerbaijão. Entretanto, o piloto da McLaren ainda superaria o colega de equipe Lando Norris.
Cenário do campeonato de pilotos considerando as últimas cinco corridas
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Pontos (últimas cinco etapas)
1º
Max Verstappen
Red Bull
119
2º
George Russell
Mercedes
80
3º
Oscar Piastri
McLaren
62
4º
Lando Norris
McLaren
57
5º
Charles Leclerc
Ferrari
41
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
33
7º
Andrea K. Antonelli
Mercedes
25
8º
Carlos Sainz
Williams
22
9º
Alex Albon
Williams
19
10º
Yuki Tsunoda
Red Bull
18
11º
Isack Hadjar
Racing Bulls
17
12º
Oliver Bearman
Haas
12
13º
Fernando Alonso
Aston Martin
11
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
10
15º
Lance Stroll
Aston Martin
6
16º
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
4
17º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
4
18º
Esteban Ocon
Haas
1
19º
Pierre Gasly
Alpine
0
20º
Franco Colapinto
Alpine
0
Com o cenário, Verstappen seria campeão, seguido de George Russell, que tem uma vitória no período. Piastri fecharia o top-3 e Norris estaria bem próximo do colega de equipe. No campeonato de equipes, a Red Bull seria a campeã com 137 pontos e a McLaren vice, com 119.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foi o GP dos EUA de F1?
Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.
Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias