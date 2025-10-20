menu hamburguer
Verstappen seria campeão da F1 considerando últimas cinco corridas; veja somatório

Piloto soma 119 pontos desde a volta do recesso de verão da categoria

20/10/2025
Max Verstappen vence o GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / AFP)
Max Verstappen vence o GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / AFP)
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) neste domingo (19). Já é a terceira vitória desde a volta do recesso de verão da categoria. Considerando as últimas cinco corridas, que marcam a volta das férias, o holandês somaria 119 pontos, ficando a frente de concorrentes como Lando Norris e Oscar Piastri. Veja como ficaria o campeonato considerando somente as corridas pós-recesso.

➡️ Em decadência de Piastri, Norris e Verstappen ameaçam título na F1; veja números

Se somente as cinco últimas corridas valessem para o título mundial, o atual líder, Oscar Piastri, seria somente o terceiro no campeonato de pilotos. O australiano vem em decadência desde o GP do Azerbaijão. Entretanto, o piloto da McLaren ainda superaria o colega de equipe Lando Norris.

Cenário do campeonato de pilotos considerando as últimas cinco corridas

Pos.PilotoEquipePontos (últimas cinco etapas)

Max Verstappen

Red Bull

119

George Russell

Mercedes

80

Oscar Piastri

McLaren

62

Lando Norris

McLaren

57

Charles Leclerc

Ferrari

41

Lewis Hamilton

Ferrari

33

Andrea K. Antonelli

Mercedes

25

Carlos Sainz

Williams

22

Alex Albon

Williams

19

10º

Yuki Tsunoda

Red Bull

18

11º

Isack Hadjar

Racing Bulls

17

12º

Oliver Bearman

Haas

12

13º

Fernando Alonso

Aston Martin

11

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

10

15º

Lance Stroll

Aston Martin

6

16º

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

4

17º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

18º

Esteban Ocon

Haas

1

19º

Pierre Gasly

Alpine

0

20º

Franco Colapinto

Alpine

0

Com o cenário, Verstappen seria campeão, seguido de George Russell, que tem uma vitória no período. Piastri fecharia o top-3 e Norris estaria bem próximo do colega de equipe. No campeonato de equipes, a Red Bull seria a campeã com 137 pontos e a McLaren vice, com 119.

Como foi o GP dos EUA de F1?

Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um

