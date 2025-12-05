Sem F1, Sergio Mauricio renova com a Band e desabafa

Sergio Mauricio, narrador da Fórmula 1 (F1) na TV Band anunciou nesta sexta-feira (5) que renovou o seu contrato com a emissora de São Paulo. O aviso veio durante a transmissão do treino livre 1 do GP de Abu Dhabi, o último transmitido pela emissora, que perdeu a principal categoria do automobilismo mundial para a Globo.

Segundo o narrador, o contrato foi renovado com a emissora por mais cinco anos. Contando o tempo que já está lá, somará 10 anos de casa. É provável que Sergio Mauricio lidere a equipe que transmitirá a Fórmula Indy, que terá poucas corridas na TV aberta. Antes do aviso, o narrador desabafou e agradeceu ao público:

— Como jornalistas, estamos vendo e vivemos uma situação nunca antes vivida no jornalismo, de muitas e muitas pessoas estarem triste que a F1 vai sair do grupo Bandeirantes. Então, é muito legal a gente ter esse carinho e reconhecimento. É isso que nos norteia na nossa transmissão e que importa realmente para nós. É disso que o povo gosta!

A passagem do narrador pela emissora também foi marcada por polêmicas. Uma dessas fez com que a Polícia Federal abrisse um inquérito para apurar a declaração sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL). Mesmo pressionada, a Band manteve Sergio Mauricio em sua equipe.

Durante os cinco anos que está na Band, Sergio Mauricio narrou todas as corridas da F1 e também integrou a equipe do futebol da emissora. Ele fez jogos da passagem do Campeonato Carioca pela Band e do Mundial de Clubes de 2021, inclusive fez a final entre Palmeiras e Chelsea.

Sergio Mauricio (Foto: Divulgação)

