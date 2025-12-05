AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP de Abu Dhabi de F1
Etapa é a decisão da F1
A Fórmula 1 (F1) chega em Abu Dhabi para a decisão da temporada 2025. Nesta sexta-feira, os pilotos estão fazendo os primeiros treinos para a classificação e corrida. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão na busca pelo troféu. Neste primeiro treino, Oscar Piastri não está participando. Siga em tempo real no Lance!.
Tempo real do TL1
21 min - Lando Norris volta à liderança com 1:24.485
25 min - Verstappen segue o líder com 1:24.493. Norris é o segundo
30 min - Após meia hora, Verstappen assume a liderança com 1:24.493!
37 min - Após 20 minutos, assim está a situação dos postulantes ao título: 5º Norris, 6º Verstappen e Piastri não participa da sessão
38 min - Agora, Hadjar é líder
39 min - BORTOLETO é primeiro com 1:25.398
40 min - Agora, Hulkenberg assume a liderança com 1:25.439
44 min - Logo depois do tempo de Antonelli, Norris o supera com 1:25.454
44 min - Antonelli assume a liderança com 1:25.708
47 min - Sainz faz o primeiro tempo com 1:25.712
50 min - Após 10 minutos, Lando Norris lidera com 1:25.764; Russell é segundo e Pato O'Ward o terceiro.
53 min - A sessão tem nove pilotos novatos: Pato O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Ryo Hirakawa, Jak Crawford, Cian Shields, Paul Aron
7h - Treino Livre 1 iniciado!
6h27 - TL1 inicia às 6h30 (de Brasília)
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
