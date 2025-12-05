menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP de Abu Dhabi de F1

Etapa é a decisão da F1

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 05/12/2025
06:29
Atualizado há 1 minutos
GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1TV)
imagem cameraGP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1TV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) chega em Abu Dhabi para a decisão da temporada 2025. Nesta sexta-feira, os pilotos estão fazendo os primeiros treinos para a classificação e corrida. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão na busca pelo troféu. Neste primeiro treino, Oscar Piastri não está participando. Siga em tempo real no Lance!.

continua após a publicidade

Relacionadas

Tempo real do TL1

21 min - Lando Norris volta à liderança com 1:24.485

25 min - Verstappen segue o líder com 1:24.493. Norris é o segundo

30 min - Após meia hora, Verstappen assume a liderança com 1:24.493!

37 min - Após 20 minutos, assim está a situação dos postulantes ao título: 5º Norris, 6º Verstappen e Piastri não participa da sessão

38 min - Agora, Hadjar é líder

39 min - BORTOLETO é primeiro com 1:25.398

40 min - Agora, Hulkenberg assume a liderança com 1:25.439

44 min - Logo depois do tempo de Antonelli, Norris o supera com 1:25.454

44 min - Antonelli assume a liderança com 1:25.708

47 min - Sainz faz o primeiro tempo com 1:25.712

50 min - Após 10 minutos, Lando Norris lidera com 1:25.764; Russell é segundo e Pato O'Ward o terceiro.

53 min - A sessão tem nove pilotos novatos: Pato O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Ryo Hirakawa, Jak Crawford, Cian Shields, Paul Aron

7h - Treino Livre 1 iniciado!

6h27 - TL1 inicia às 6h30 (de Brasília)

Oscar PiaAstri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

continua após a publicidade

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias