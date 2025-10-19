menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Com decadência de Piastri, Norris e Verstappen ameaçam título na F1; veja números

Australiano da McLaren sofre baixa após o recesso de verão

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 19/10/2025
18:19
Atualizado há 2 minutos
Third-placed McLaren's Australian driver Oscar Piastri looks after the qualifying session for the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on October 4, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
imagem cameraPiastri no GP de Singapura (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) neste domingo (19) e, novamente, reduziu a vantagem que Lando Norris e Oscar Piastri têm sobre ele e reafirmou ser uma ameça aos "papaya boys". Primeiro colocado na disputa do título de pilotos, Piastri só conquistou uma vitória e um pódio nas últimas cinco corridas.

A situação de Piastri também favorece Norris. O inglês não venceu nenhuma das cinco corridas, mas foi pódio em três delas. A diferença dele para Piastri é de apenas 14 pontos. Mas o destaque mesmo é para Verstappen.

Com três vitórias, o holandês fez a improvável possibilidade de conquistar o título se tornar possível. Somente no GP dos EUA de F1, ele agregou 33 pontos (totalizando 306) no campeonato, enquanto Piastri conquistou somente 10 (somando 346) e Norris, 18 (totalizando 332).

Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Com cinco corridas para o fim, ele precisa fazer somente seis pontos a mais do que Norris para superá-lo. Para passar Piastri, Verstappen precisa de oito. No cenário contra Norris, basta o holandês vencer todas as corridas normais e o inglês ser segundo. Contra Piastri, ele precisa vencer as próximas cinco etapas e o piloto da McLaren ser terceiro, o que não aparenta ser algo impossível de acontecer.

Como foi o GP dos EUA de F1?

Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um toque de Kimi Antonelli, e uma ultrapassagem em Pierre Gasly, o brasileiro terminou na 18º posição.

Resultado - GP dos EUA de F1

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

Líder

Lando Norris

McLaren

+7.959

Charles Leclerc

Ferrari

+15.373

Lewis Hamilton

Ferrari

+28.536

Oscar Piastri

McLaren

+29.678

George Russell

Mercedes

+33.456

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+52.714

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+57.249

Oliver Bearman

Haas

+1:04.722

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1:10.001

11º

Liam Lawson

Racing Bulls

+1:13.209

12º

Lance Stroll

Aston Martin

+1:14.778

13º

Kimi Antonelli

Mercedes

+1:15.746

14º

Alexander Albon

Williams

+1:20.000

15º

Esteban Ocon

Haas

+1:23.043

16º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+1:32.807

17º

Franco Colapinto

Alpine

+1 Volta

18º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+1 Volta

19º

Pierre Gasly

Alpine

+1 Volta

20º

Carlos Sainz

Williams

Abandonou

