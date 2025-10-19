Com decadência de Piastri, Norris e Verstappen ameaçam título na F1; veja números
Australiano da McLaren sofre baixa após o recesso de verão
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) neste domingo (19) e, novamente, reduziu a vantagem que Lando Norris e Oscar Piastri têm sobre ele e reafirmou ser uma ameça aos "papaya boys". Primeiro colocado na disputa do título de pilotos, Piastri só conquistou uma vitória e um pódio nas últimas cinco corridas.
A situação de Piastri também favorece Norris. O inglês não venceu nenhuma das cinco corridas, mas foi pódio em três delas. A diferença dele para Piastri é de apenas 14 pontos. Mas o destaque mesmo é para Verstappen.
Com três vitórias, o holandês fez a improvável possibilidade de conquistar o título se tornar possível. Somente no GP dos EUA de F1, ele agregou 33 pontos (totalizando 306) no campeonato, enquanto Piastri conquistou somente 10 (somando 346) e Norris, 18 (totalizando 332).
Com cinco corridas para o fim, ele precisa fazer somente seis pontos a mais do que Norris para superá-lo. Para passar Piastri, Verstappen precisa de oito. No cenário contra Norris, basta o holandês vencer todas as corridas normais e o inglês ser segundo. Contra Piastri, ele precisa vencer as próximas cinco etapas e o piloto da McLaren ser terceiro, o que não aparenta ser algo impossível de acontecer.
Como foi o GP dos EUA de F1?
Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.
Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um toque de Kimi Antonelli, e uma ultrapassagem em Pierre Gasly, o brasileiro terminou na 18º posição.
Resultado - GP dos EUA de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
Líder
2º
Lando Norris
McLaren
+7.959
3º
Charles Leclerc
Ferrari
+15.373
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+28.536
5º
Oscar Piastri
McLaren
+29.678
6º
George Russell
Mercedes
+33.456
7º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+52.714
8º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+57.249
9º
Oliver Bearman
Haas
+1:04.722
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1:10.001
11º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:13.209
12º
Lance Stroll
Aston Martin
+1:14.778
13º
Kimi Antonelli
Mercedes
+1:15.746
14º
Alexander Albon
Williams
+1:20.000
15º
Esteban Ocon
Haas
+1:23.043
16º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+1:32.807
17º
Franco Colapinto
Alpine
+1 Volta
18º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+1 Volta
19º
Pierre Gasly
Alpine
+1 Volta
20º
Carlos Sainz
Williams
Abandonou
