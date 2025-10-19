Max Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) neste domingo (19) e, novamente, reduziu a vantagem que Lando Norris e Oscar Piastri têm sobre ele e reafirmou ser uma ameça aos "papaya boys". Primeiro colocado na disputa do título de pilotos, Piastri só conquistou uma vitória e um pódio nas últimas cinco corridas.

A situação de Piastri também favorece Norris. O inglês não venceu nenhuma das cinco corridas, mas foi pódio em três delas. A diferença dele para Piastri é de apenas 14 pontos. Mas o destaque mesmo é para Verstappen.

Com três vitórias, o holandês fez a improvável possibilidade de conquistar o título se tornar possível. Somente no GP dos EUA de F1, ele agregou 33 pontos (totalizando 306) no campeonato, enquanto Piastri conquistou somente 10 (somando 346) e Norris, 18 (totalizando 332).

Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Com cinco corridas para o fim, ele precisa fazer somente seis pontos a mais do que Norris para superá-lo. Para passar Piastri, Verstappen precisa de oito. No cenário contra Norris, basta o holandês vencer todas as corridas normais e o inglês ser segundo. Contra Piastri, ele precisa vencer as próximas cinco etapas e o piloto da McLaren ser terceiro, o que não aparenta ser algo impossível de acontecer.

Como foi o GP dos EUA de F1?

Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um toque de Kimi Antonelli, e uma ultrapassagem em Pierre Gasly, o brasileiro terminou na 18º posição.