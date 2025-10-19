menu hamburguer
Fórmula 1

Verstappen domina GP dos EUA de F1 e se aproxima do título; Bortoleto é 18º

Holandês coloca pilotos da McLaren em risco no campeonato

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Marcelo Velloso
Dia 19/10/2025
17:40
Atualizado há 2 minutos
Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri, líder, para apenas 40 pontos. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.

➡️ Veja como foi a corrida volta a volta

Max Verstappen largou bem no GP dos EUA de F1, não deixou espaço para Lando Norris. O inglês da McLaren, inclusive, foi ultrapassado por Charles Leclerc. A disputa entre os dois pela segunda posição beneficiou Verstappen, que abriu mais de dois segundos ainda nas primeiras voltas.

Largada do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Após as paradas, a principal disputa foi entre Norris e Leclerc. O monegasco saiu na frente do piloto da McLaren, que precisou lutar novamente para tentar recuperar a posição. Ele conseguiu na volta 51, quando faltavam cinco voltas para o fim. Segundo colocado, Norris diminuiu a vantagem do colega de equipe e líder do campeonato.

Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um toque de Kimi Antonelli, e uma ultrapassagem em Pierre Gasly, o brasileiro terminou na 18º posição.

Resultado - GP dos EUA de F1

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Max Verstappen

Red Bull Racing

Líder

Lando Norris

McLaren

+7.959

Charles Leclerc

Ferrari

+15.373

Lewis Hamilton

Ferrari

+28.536

Oscar Piastri

McLaren

+29.678

George Russell

Mercedes

+33.456

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+52.714

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

+57.249

Oliver Bearman

Haas

+1:04.722

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1:10.001

11º

Liam Lawson

Racing Bulls

+1:13.209

12º

Lance Stroll

Aston Martin

+1:14.778

13º

Kimi Antonelli

Mercedes

+1:15.746

14º

Alexander Albon

Williams

+1:20.000

15º

Esteban Ocon

Haas

+1:23.043

16º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+1:32.807

17º

Franco Colapinto

Alpine

+1 Volta

18º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

+1 Volta

19º

Pierre Gasly

Alpine

+1 Volta

20º

Carlos Sainz

Williams

Abandonou

A F1 retorna já na próxima semana com o GP do México, entre 25 e 26 de outubro.

Conheça o Circuito das Américas, palco do GP dos EUA de F1

O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.

