Verstappen domina GP dos EUA de F1 e se aproxima do título; Bortoleto é 18º
Holandês coloca pilotos da McLaren em risco no campeonato
- Matéria
- Mais Notícias
Max Verstappen dominou a corrida do Grande Prêmio dos EUA de Fórmula 1 (F1) de ponta a ponta neste domingo (19). O piloto holandês apresentou bom desempenho no fim de semana e diminuiu a desvantagem para Oscar Piastri, líder, para apenas 40 pontos. Lando Norris foi segundo colocado e Charles Leclerc, terceiro. Gabriel Bortoleto repetiu a sequência ruim e terminou em 18º.
Relacionadas
➡️ Veja como foi a corrida volta a volta
Max Verstappen largou bem no GP dos EUA de F1, não deixou espaço para Lando Norris. O inglês da McLaren, inclusive, foi ultrapassado por Charles Leclerc. A disputa entre os dois pela segunda posição beneficiou Verstappen, que abriu mais de dois segundos ainda nas primeiras voltas.
Após as paradas, a principal disputa foi entre Norris e Leclerc. O monegasco saiu na frente do piloto da McLaren, que precisou lutar novamente para tentar recuperar a posição. Ele conseguiu na volta 51, quando faltavam cinco voltas para o fim. Segundo colocado, Norris diminuiu a vantagem do colega de equipe e líder do campeonato.
Gabriel Bortoleto não teve muitos destaques na corrida. Ele fez a primeira parada cedo e, diferente da maioria do grid, precisou ir ao box mais uma vez. Com o abandono de Carlos Sainz, por conta de um toque de Kimi Antonelli, e uma ultrapassagem em Pierre Gasly, o brasileiro terminou na 18º posição.
Resultado - GP dos EUA de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
Líder
2º
Lando Norris
McLaren
+7.959
3º
Charles Leclerc
Ferrari
+15.373
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+28.536
5º
Oscar Piastri
McLaren
+29.678
6º
George Russell
Mercedes
+33.456
7º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+52.714
8º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
+57.249
9º
Oliver Bearman
Haas
+1:04.722
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1:10.001
11º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:13.209
12º
Lance Stroll
Aston Martin
+1:14.778
13º
Kimi Antonelli
Mercedes
+1:15.746
14º
Alexander Albon
Williams
+1:20.000
15º
Esteban Ocon
Haas
+1:23.043
16º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+1:32.807
17º
Franco Colapinto
Alpine
+1 Volta
18º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
+1 Volta
19º
Pierre Gasly
Alpine
+1 Volta
20º
Carlos Sainz
Williams
Abandonou
A F1 retorna já na próxima semana com o GP do México, entre 25 e 26 de outubro.
Conheça o Circuito das Américas, palco do GP dos EUA de F1
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias