Norris lidera TL1 do GP de Abu Dhabi sem Piastri; Bortoleto é 7º na F1
Etapa decide o título
Lando Norris liderou o primeiro dos três treinos livres do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 (F1) nesta sexta-feira (5) com 1:24.485. Ele superou Max Verstappen, segundo colocado. Oscar Piastri não participou da sessão, ele cedeu o assento para Pato O'Ward. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 7º e marcou o tempo de 1:24.742.
A sessão foi marcada pela quantidade de jovens pilotos, foram nove: Pato O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Ryo Hirakawa, Jak Crawford, Cian Shields, Paul Aron. Eles participam cumprido a regra da FIA que obriga as equipes a colocarem pilotos de teste em algumas sessões de treinos, substituindo os titulares.
O treino não teve intercorrências.
Resultado - TL1 - GP de Abu Dhabi de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Lando Norris
McLaren
1:24.485
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.008
3º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.016
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.123
5º
Nico Hulkenberg
Sauber
+0.144
6º
George Russell
Mercedes
+0.248
7º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+0.257
8º
Oliver Bearman
Haas
+0.274
9º
Carlos Sainz
Williams
+0.286
10º
Franco Colapinto
Alpine
+0.370
11º
Ryo Hirakawa
Haas
+0.449
12º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.492
13º
Paul Aron
Alpine
+0.719
14º
Patricio O'Ward
McLaren
+0.761
15º
Arvid Lindblad
Red Bull Racing
+0.771
16º
Arthur Leclerc
Ferrari
+0.875
17º
Ayumu Iwasa
Racing Bulls
+0.990
18º
Luke Browning
Williams
+1.005
19º
Jak Crawford
Aston Martin
+1.404
20º
Cian Shields
Aston Martin
+1.947
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
