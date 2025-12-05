menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Norris lidera TL1 do GP de Abu Dhabi sem Piastri; Bortoleto é 7º na F1

Etapa decide o título

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 05/12/2025
07:34
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraLando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lando Norris liderou o primeiro dos três treinos livres do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 (F1) nesta sexta-feira (5) com 1:24.485. Ele superou Max Verstappen, segundo colocado. Oscar Piastri não participou da sessão, ele cedeu o assento para Pato O'Ward. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 7º e marcou o tempo de 1:24.742.

continua após a publicidade

Relacionadas

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

A sessão foi marcada pela quantidade de jovens pilotos, foram nove: Pato O'Ward, Arthur Leclerc, Arvid Lindblad, Luke Browning, Ayumu Iwasa, Ryo Hirakawa, Jak Crawford, Cian Shields, Paul Aron. Eles participam cumprido a regra da FIA que obriga as equipes a colocarem pilotos de teste em algumas sessões de treinos, substituindo os titulares.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

continua após a publicidade

O treino não teve intercorrências.

Resultado - TL1 - GP de Abu Dhabi de F1

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Lando Norris

McLaren

1:24.485

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.008

Charles Leclerc

Ferrari

+0.016

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.123

Nico Hulkenberg

Sauber

+0.144

George Russell

Mercedes

+0.248

Gabriel Bortoleto

Sauber

+0.257

Oliver Bearman

Haas

+0.274

Carlos Sainz

Williams

+0.286

10º

Franco Colapinto

Alpine

+0.370

11º

Ryo Hirakawa

Haas

+0.449

12º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.492

13º

Paul Aron

Alpine

+0.719

14º

Patricio O'Ward

McLaren

+0.761

15º

Arvid Lindblad

Red Bull Racing

+0.771

16º

Arthur Leclerc

Ferrari

+0.875

17º

Ayumu Iwasa

Racing Bulls

+0.990

18º

Luke Browning

Williams

+1.005

19º

Jak Crawford

Aston Martin

+1.404

20º

Cian Shields

Aston Martin

+1.947

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias