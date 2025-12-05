menu hamburguer
Fórmula 1

Norris lidera TL2 de Abu Dhabi e supera rivais; Bortoleto é 6º na F1

Piastri fez treino ruim

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 05/12/2025
11:04
Lando Norris no GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris no GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
  • Matéria
Lando Norris foi o mais rápido com o tempo de 1:23.083 no treino livre 2 do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 (F1), etapa decisiva. O segundo colocado foi Max Verstappen. Já Oscar Piastri, que disputa o título com Verstappen e Norris, foi somente o 11º. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 6º.

Oscar Piastri fez o seu primeiro treino do dia. Na primeira sessão, ele precisou ceder o seu carro para Patricio O'Ward, obedecendo às regras da FIA. A segunda sessão foi bem parada, com poucas trocas de posições.

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Norris também liderou o TL1. Isso é um bom sinal para o piloto, já que a classificação é importante em um circuito com poucas ultrapassagens.

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

