Volta a volta do treino livre 2 do GP de Abu Dhabi de F1
Etapa decide o título
A Fórmula 1 (F1) chega em Abu Dhabi para a decisão da temporada 2025. Nesta sexta-feira, os pilotos fizeram os primeiros treinos para a classificação e corrida. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão na busca pelo troféu.
Tempo real do TL2
FIM DO TL2: Norris liderou a sessão. Verstappen foi segundo e Piastri somente o 11º. Bortoleto terminou em 6º.
7 min - Bortoleto reclamou de uma atrapalhada de Leclerc: "O grande Leclerc"
9 min - Piastri segue bem abaixo de Norris e Verstappen. Ele tem somente a 11ª posição
18 min - O treino está sem muitas mudanças
22 min - Oscar Piastri é o único postulante ao título abaixo do top-3. Ele é 10º
26 min - Norris segue na liderança
METADE DO TL2: 1º NOR; 2º VER; 3º RUS
30 min - Norris assume a ponta com 1:23.083. Bortoleto sobe para 6º.
34 min - Verstappen tem 1:23.446 e é líder
37 min - Bortoleto tem o tempo de 1:24.827 e tem a 11ª posição
39 min - Bearmam marca 1:23.968 e tem o melhor tempo
43 min - Norris é o melhor postulante e ocupa a 3ª posição. Verstappen é 4º e Piastri 5º.
46 min - Hadjar tem a melhor volta: 1:24.167
52 min - FIA anota um possível incidente entre Verstappen e Norris
54 min - Bearman tem o melhor tempo
10h - TL2 iniciado!
9h58 - O narrador Sergio Mauricio anunciou a renovação do seu contrato ➡️ Sem F1, Sergio Mauricio renova com a Band e desabafa
9h56 - Veja o resultado do TL1 ➡️ Norris lidera TL1 do GP de Abu Dhabi sem Piastri; Bortoleto é 7º na F1
9h55 - O TL2 começa às 10h (de Brasília)
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
