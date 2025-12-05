Volta a volta do treino livre 2 do GP de Abu Dhabi de F1

A Fórmula 1 (F1) chega em Abu Dhabi para a decisão da temporada 2025. Nesta sexta-feira, os pilotos fizeram os primeiros treinos para a classificação e corrida. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão na busca pelo troféu.

Tempo real do TL2

FIM DO TL2: Norris liderou a sessão. Verstappen foi segundo e Piastri somente o 11º. Bortoleto terminou em 6º.



7 min - Bortoleto reclamou de uma atrapalhada de Leclerc: "O grande Leclerc"



9 min - Piastri segue bem abaixo de Norris e Verstappen. Ele tem somente a 11ª posição



18 min - O treino está sem muitas mudanças



22 min - Oscar Piastri é o único postulante ao título abaixo do top-3. Ele é 10º



26 min - Norris segue na liderança



METADE DO TL2: 1º NOR; 2º VER; 3º RUS



30 min - Norris assume a ponta com 1:23.083. Bortoleto sobe para 6º.



34 min - Verstappen tem 1:23.446 e é líder



37 min - Bortoleto tem o tempo de 1:24.827 e tem a 11ª posição



39 min - Bearmam marca 1:23.968 e tem o melhor tempo



43 min - Norris é o melhor postulante e ocupa a 3ª posição. Verstappen é 4º e Piastri 5º.



46 min - Hadjar tem a melhor volta: 1:24.167



52 min - FIA anota um possível incidente entre Verstappen e Norris



54 min - Bearman tem o melhor tempo



10h - TL2 iniciado!



9h55 - O TL2 começa às 10h (de Brasília)

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real