Bortoleto iguala melhor grid na F1 e projeta GP de Abu Dhabi: 'Tentar atacar'

Gabriel Bortoleto vai encerrar seu primeiro ano na Fórmula 1 em grande estilo. O brasileiro igualou seu melhor grid na Fórmula 1 e largará da sétima posição no Grande Prêmio de Abu Dhabi deste domingo (7), às 10h (de Brasília). Apesar disso, o piloto da Sauber é realista quanto às suas expectativas para a prova.

— A gente está largando de sétimo, tentar pelo menos se manter onde a gente está e tentar atacar o Fernando, que talvez esteja na frente. Obviamente que a gente sabe que depois dele tem uma Ferrari e outros carros que são historicamente mais competitivos que a gente, então vamos ver o que dá para fazer — analisou Bortoleto, em entrevista à Band.

Gabriel Bortoleto no GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O resultado positivo na classificatória veio, mas o piloto revelou que, ao longo do Q1, pareceu um fim inesperado. Bortoleto sofreu no início da primeira parte, mas melhorou o entendimento do carro no Circuito Yas Marina, conseguiu se recuperar e, no final, definiu a sessão como uma "super classificatória".

— Olha, antes da classificação sim (imaginava o Q3), depois do Q1 não. O Q1 foi muito apertado, meu companheiro (Nico Hulkenberg) ficou de fora, eu quase fiquei de fora por duas posições. E eu falei: 'Pô, acho que tudo aquilo que a gente viu no treino talvez não fosse tudo isso de verdade, talvez o pessoal tenha se achado' - disse o paulistano.

— Acabou que eu só fui melhorando da minha parte, encaixando voltas melhores. Eu acho que durante a classificação, se você consegue ir passando de Q1 para Q2, Q3, você também vai entendendo como extrair cada vez mais do seu carro. A gente acabou conseguindo colocar o carro numa faixa de balanço muito boa — completou.

No GP de Abu Dhabi, Max Verstappen será o pole position, seguido por Lando Norris e Oscar Piastri. Os três são os postulantes ao título, em uma decisão dramática da Fórmula 1 2025, que ficou apenas para a última etapa.

