O piloto Max Verstappen, da Red Bull, avalia a capacidade de se adaptar rapidamente às situações como aspecto fundamental para os pilotos da Fórmula 1 em 2026. Com o novo regulamento aprovado já para a próxima temporada, a característica pode ser determinante para o título – tanto o individual quanto o de equipe.

continua após a publicidade

Questionado sobre as novidades nas regras e se as mudanças o beneficiariam, Verstappen se esquivou. No entanto, afirmou não estar preocupado com isso e garantiu que lidará rapidamente com a situação:

— Sinceramente, não faço ideia. Eu nem dei tantas voltas assim no simulador. Então, para mim, só vou ver o que acontece quando eu sentar no carro. O que é sempre muito importante é conseguir se adaptar rapidamente à situação em que você está, seja em um carro que você conhece há muito tempo ou em um carro completamente novo. Você precisa se adaptar rápido e aprender rápido também, porque os carros vão evoluir, eu acho, de forma muito rápida. Mas, para ser honesto, não estou muito estressado com isso — revelou Verstappen.

continua após a publicidade

Max Verstappen no GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

FIA endurece regulamento da Fórmula 1 para evitar brechas em 2026

Texto de Isabella Zuppo

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizou algumas mudanças no regulamento da próxima temporada para evitar que as equipes explorem possíveis brechas. As principais mudanças envolvem os novos motores.

A partir de agora, o limite de fluxo de energia passa a ser de 3.000 MJ/h, substituindo o critério anterior que media apenas o fluxo de massa máximo de 100 kg/h.

continua após a publicidade

Outra mudança significativa ocorreu na parte de coleta de dados. Anteriormente, as equipes utilizavam dois medidores — um para uso interno e outro para o controle da FIA. Agora, será adotada uma única unidade padrão, fornecida pela empresa Allengra.

A nova diretriz também busca minimizar brechas relacionadas à temperatura. Existe o receio de que o aquecimento ou resfriamento intencional do medidor possa interferir na precisão dos dados captados.

Em outubro, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA já havia adicionado uma cláusula proibindo qualquer intervenção térmica intencional no dispositivo. Recentemente, o texto foi modificado para vetar "qualquer dispositivo, sistema ou procedimento cujo objetivo ou efeito seja alterar a temperatura do medidor".

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.