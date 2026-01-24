Verstappen elege adaptabilidade de pilotos como fator-chave na Fórmula 1 em 2026
O piloto foi tetracampeão consecutivo entre os anos de 2021 e 2024
- Matéria
- Mais Notícias
O piloto Max Verstappen, da Red Bull, avalia a capacidade de se adaptar rapidamente às situações como aspecto fundamental para os pilotos da Fórmula 1 em 2026. Com o novo regulamento aprovado já para a próxima temporada, a característica pode ser determinante para o título – tanto o individual quanto o de equipe.
Relacionadas
- Fórmula 1
Atual campeão da F1, Lando Norris diz não ter mudado após título: ‘Mesma pessoa’
Fórmula 124/01/2026
- Fórmula 1
Hamilton revela ansiedade antes de primeiro teste do ano com Ferrari: ‘Não dormi’
Fórmula 124/01/2026
- Fórmula 1
F1: Hamilton faz estreia polêmica em teste do novo SF-26 da Ferrari
Fórmula 123/01/2026
Questionado sobre as novidades nas regras e se as mudanças o beneficiariam, Verstappen se esquivou. No entanto, afirmou não estar preocupado com isso e garantiu que lidará rapidamente com a situação:
— Sinceramente, não faço ideia. Eu nem dei tantas voltas assim no simulador. Então, para mim, só vou ver o que acontece quando eu sentar no carro. O que é sempre muito importante é conseguir se adaptar rapidamente à situação em que você está, seja em um carro que você conhece há muito tempo ou em um carro completamente novo. Você precisa se adaptar rápido e aprender rápido também, porque os carros vão evoluir, eu acho, de forma muito rápida. Mas, para ser honesto, não estou muito estressado com isso — revelou Verstappen.
FIA endurece regulamento da Fórmula 1 para evitar brechas em 2026
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizou algumas mudanças no regulamento da próxima temporada para evitar que as equipes explorem possíveis brechas. As principais mudanças envolvem os novos motores.
A partir de agora, o limite de fluxo de energia passa a ser de 3.000 MJ/h, substituindo o critério anterior que media apenas o fluxo de massa máximo de 100 kg/h.
Outra mudança significativa ocorreu na parte de coleta de dados. Anteriormente, as equipes utilizavam dois medidores — um para uso interno e outro para o controle da FIA. Agora, será adotada uma única unidade padrão, fornecida pela empresa Allengra.
A nova diretriz também busca minimizar brechas relacionadas à temperatura. Existe o receio de que o aquecimento ou resfriamento intencional do medidor possa interferir na precisão dos dados captados.
Em outubro, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA já havia adicionado uma cláusula proibindo qualquer intervenção térmica intencional no dispositivo. Recentemente, o texto foi modificado para vetar "qualquer dispositivo, sistema ou procedimento cujo objetivo ou efeito seja alterar a temperatura do medidor".
+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias