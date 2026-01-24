O piloto Lewis Hamilton, da Ferrari, não escondeu o nervosismo na véspera do primeiro contato com o novo carro da escuderia para a temporada da Fórmula 1, realizado na última sexta-feira (23). O SF-26, modelo novo da equipe italiana, foi estreado por Hamilton e por Charles Leclerc, seu companheiro de Ferrari, no Circuito de Fiorano, na Itália.

— Sinceramente, eu realmente não consigo encontrar palavras para expressar a minha empolgação. Ontem à noite eu não consegui dormir muito bem, porque sabia que hoje seria o dia. Os últimos dias têm sido empolgantes, ver o carro ganhar forma, estar na garagem e todo o trabalho duro que todos fizeram — celebrou Hamilton.

O heptacampeão mundial fez um balanço positivo da estreia, citando o privilégio de ter sido o primeiro e destacando a realização do sonho de estar na Ferrari:

— Eu sou o primeiro a pilotar o carro. É um privilégio e uma honra enormes. Ao entrar no carro pela primeira vez, eu não estou mais cercado pelo vermelho, agora é branco, o que traz uma sensação diferente. Obviamente, eu sempre sonhei em estar em um cockpit vermelho, e isso está acontecendo — disse.

Em busca do primeiro título de equipe desde 2008, a Ferrari aposta em Hamilton para acabar com o jejum. Na visão do britânico, é o melhor momento desde que chegou à Scuderia:

— Parece um novo começo. Você tenta captar todos os pequenos detalhes no pouco tempo que tem. Estar na Ferrari, saber que este é o início de uma longa jornada, mas que simplesmente parece certa, é muito especial. Acho que a equipe está no melhor momento desde que cheguei aqui. Vejo o quanto estou motivado e focado, e acho que estamos no caminho certo — afirmou.

Charles Leclerc também elogiou o teste inicial, tendo entrado na pista logo após ver o piloto britânico dar as cinco voltas de exibição:

— Tudo saiu como planejado, sem grandes problemas ou imprevistos, o que é algo positivo, porque se trata de uma mudança enorme no regulamento. Em um dia como esse, em que você dá apenas cinco voltas, é exatamente isso que você quer. Não é sobre desempenho ou qualquer coisa do tipo agora, mas sim sobre verificar se todos os sistemas estão funcionando corretamente, e eles funcionaram. Então foi um dia positivo. Isso é bem especial — comemorou Leclerc.

