O piloto Lando Norris, da McLaren, afirmou que sua vida pessoal mudou pouco desde a vitória na última temporada da Fórmula 1. Campeão pela primeira vez em 2025, o britânico revelou que ainda se sente "a mesma pessoa" e que sente o impacto emocional quando chega a eventos ou está com a equipe, mas que, fora do paddock, tudo permanece inalterado.

continua após a publicidade

— Não mudou. Honestamente, quando eu vou para casa e acordo, ainda me sinto a mesma pessoa. É só quando chego a um evento, ou estou com a equipe, e vejo o carro com o número um pela primeira vez que esses momentos aparecem. Isso só me faz sorrir um pouco mais. É algo para olhar para trás daqui a muitos anos e continuar celebrando. É um campeonato mundial, claro, mas fora isso não mudou. Eu sou o mesmo de sempre e vou continuar fazendo as mesmas coisas — confessou Norris.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Hamilton revela ansiedade antes de primeiro teste do ano com Ferrari: 'Não dormi'

McLaren, de Lando Norris, não levou novo carro para 1º dia de testes da F1; entenda

A McLaren decidiu não levar seu novo carro, o MCL40, para a pista no primeiro dia dos testes coletivos da Fórmula 1. A equipe britânica anunciou a decisão na última quinta-feira (22), informando que iniciará suas atividades apenas no segundo ou terceiro dia do evento programado para ocorrer entre 26 e 30 de janeiro em Barcelona, Espanha.

continua após a publicidade

Andrea Stella, chefe da equipe, explicou que a decisão visa maximizar o tempo de desenvolvimento do veículo antes de sua estreia na pista. Cada equipe tem direito a três dias de testes durante o período de cinco dias disponíveis no circuito espanhol.

— Planejamos começar a rodar no segundo ou no terceiro dia. Não testaremos no primeiro dia porque quisemos nos dar o máximo de tempo possível para desenvolvimento. Cada dia extra de projeto e design nos traz ganhos de performance, ainda que pequenos — declarou Stella, da McLaren, de Lando Norris.

continua após a publicidade

A McLaren, atual campeã da Fórmula 1 com o MCL39, apresentará oficialmente o MCL40 no dia 9 de fevereiro. O novo carro passa ainda por testes em dinamômetro em AVL, na Áustria, procedimento comum na categoria para validação de sistemas fundamentais antes do contato com a pista.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.